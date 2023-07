NHL: Šalé podpísal so Seattlom trojročnú nováčikovskú zmluvu

Seattle 16. júla (TASR) - Český hokejista Eduard Šalé podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu so Seattlom Kraken. Osemnásťročný útočník bol tento rok najvyššie draftovaným Čechom, Seattle si ho vybral v prvom kole draftu ako celkovo dvadsiateho hráča. Podľa webu capfriendly.com môže popri podpisovom bonuse ročne zarobiť 950-tisíc dolárov.



Odchovanec Komety Brno v minulej sezóne stabilne pôsobil v extralige mužov, vrátane play off odohral 49 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov a pridal sedem asistencií. Predstavil sa aj na majstrovstvách sveta hráčov do 18 i 20 rokov. S dvadsiatkou získal striebro.