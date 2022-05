NHL: Samuel Buček už údajne podpísal zmluvu so Seattlom

Seattle 23. mája (TASR) - Najproduktívnejší hráč uplynulej sezóny hokejovej Tipos extraligy Samuel Buček už údajne podpísal zmluvu s klubom zámorskej NHL Seattle Kraken. Denníku The Seattle Times to mal priamo z dejiska MS vo Fínsku potvrdiť Ron Francis, generálny manažér Kraken. Klub o podpise kontraktu zatiaľ oficiálne neinformoval.



Podľa novinára Geoffa Bakera z The Seattle Times začne Buček budúcu sezónu v novovzniknutom farmárskom tíme Seattlu v nižšej zámorskej AHL Coachella Valley Firebirds. V minulosti si už 23-ročný krídelník vyskúšal zámorský hokej v juniorských súťažiach QMJHL (Shawinigan Cataractes) a USHL (Chicago Steel).



Buček sa v drese HK Nitra stal najproduktívnejším hráčom Tipos extraligy v sezóne 2021/2022. V súčte základnej časti a play off získal v 69 dueloch celkovo 88 bodov (54+34) a s 54 gólmi sa stal aj suverénne najlepším strelcom súťaže. Získal aj Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play off. Vo vyraďovacej časti odohral 19 zápasov, v ktorých získal 24 bodov za 13 gólov a 11 asistencií. Z účasti na MS vo Fínsku ho vyradilo zranenie.