NHL: Scheifele dostal za zákrok na Evansa štvorzápasový trest

New York 4. júna (TASR) - Hokejový útočník Winnipegu Jets Mark Scheifele dostal štvorzápasovú stopku za zákrok na Jakea Evansa z Montrealu zo záveru prvého zápasu 2. kola play off NHL. Skúsený útočník tak bude svojmu tímu k dispozícii najskôr v prípadnom šiestom zápase série.



Scheifele vrazil do Evansa, ktorý sa zblízka snažil zasunúť puk do prázdnej bránky počas hry Winnipegu bez brankára. Útočník Jets konal podľa Oddelenia hráčskej bezpečnosti NHL nad rámec primeranej hrubosti. Evans, ktorý v deň zápasu oslávil 25. narodeniny, zápas nedohral a z ľadu ho odniesli na nosidlách.