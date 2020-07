NHL: Seabrook nepomôže Chicagu v predkole play off

Chicago 24. júla (TASR) - Obranca Brent Seabrook nepocestuje s hokejistami Chicaga na predkolo play off NHL do Edmontonu. Zapojil sa do tréningového kempu, no po troch operáciách, ktoré podstúpil počas základnej časti, sa ešte necíti fit na zápasovú záťaž. Blackhawks si od 1. augusta zmerajú sily v sérii na tri víťazné duely s domácimi Oilers.



Tímy musia nahlásiť súpisky, s ktorými prídu do tzv. bublín v Edmontone a Toronte, do nedele. Môže na nich byť maximálne 31 hráčov vrátane brankárov. S mužstvom Pittsburghu prvýkrát od 18. júla trénoval kapitán Sidney Crosby. V stredu absolvoval na ľade približne 30 minút, vo štvrtok vynechal tréningový duel. Penguins sa v predkole stretnú v Toronte s Montrealom Canadiens. Informoval o tom oficiálny web NHL.