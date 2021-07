NHL: Seattle Kraken si v expanznom drafte vybral Giordana a ďalších

Seattle 22. júla (TASR) - Obranca Mark Giordano z Calgary, útočník Jordan Eberle z New Yorku Islanders či Yanni Gourde z majstrovskej Tampy Bay - to sú najzaujímavejšie výbery nového klubu NHL Seattle Kraken v rámci expanzného draftu. Ten sa uskutočnil v noci na štvrtok SELČ a v poradí 32. tím profiligy si v ňom vyberal od konkurentov hráčov, s ktorými vstúpi do svojej premiérovej sezóny. Medzi 30 hráčmi nie je ani jeden slovenský hokejista.



Generálny manažér Seattlu Ron Francis si mohol v rozširovacom drafte z každého klubu, s výnimkou Vegas Golden Knights, vybrať jedného hráča. Zvoliť si musel minimálne 14 útočníkov, 9 obrancov a 3 brankárov, pričom 20 hráčov muselo mať zmluvu pre budúci ročník a celý káder musel mať hodnotu minimálne 60 percent z 81,5 milióna dolárov, čo je hodnota platového stropu. Nakoniec si vybral 15 útočníkov, 12 obrancov a 3 brankárov.



Kraken napokon nesiahol po jagavých hviezdach, ktoré zostali nechránené svojimi klubmi, ako sú Carey Price (Montreal), Vladimir Tarasenko (St. Louis) či Jakub Voráček (Philadelphia). Ligový nováčik nechcel zaťažiť platový rozpočet ich vysokými zmluvami a dal v mnohých prípadoch prednosť mladším hráčom, ktorí majú väčšinu kariéry ešte pred sebou. Vybraní hokejisti majú v priemere vek 26,2 roku.



Seattle mal navyše exkluzívne právo rokovať s voľnými hráčmi o týždeň skôr ako ostatné kluby. Napokon si na voľnom trhu vybral trojicu hokejistov. S obrancom Jamiem Oleksiakom (naposledy Dallas) sa dohodol na päťročnej zmluve v hodnote 4,6 milióna dolárov za sezónu, s obrancom Adamom Larssonom (Edmonton) na štvorročnej zmluve za 4 milióny dolárov ročne a s brankárom Chrisom Driedgerom (Florida) na trojročnom kontrakte s priemerným zárobkom 3,5 milióna dolárov za sezónu. Na expanznom drafte sa započítavali ako výber Stars, Oilers, respektíve Panthers.