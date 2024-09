Seattle predĺžil zmluvu s Larssonom do roku 2029

Seattle 10. septembra (TASR) - Klub zámorskej NHL Seattle Kraken sa dohodol na novom štvorročnom kontrakte so švédskym obrancom Adamom Larssonom. Do platnosti vstúpi od sezóny 2025/2026 a platový strop klubu zaťaží sumou 5,25 milióna dolárov.



Seattle získal Larssona v expanznom drafte v roku 2021. Po sezóne 2024/2025 mu vyprší štvoročný kontrakt a zámorské médiá priniesli špekulácie, že by sa mohol stať jedným z najžiadanejších hráčov v závere prestupového obdobia. Podpisom dlhodobého kontraktu sa tieto úvahy stali bezpredmetné. Larsson vynechal počas troch sezón v organizácii Seattlu iba jeden zápas. V uplynulom ročníku 2023/2024 odohral 81 stretnutí s bilanciou 4 góly, 14 asistencií, 55 trestných minút a 6 plusových bodov.