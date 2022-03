NHL: Seattle vymenil kapitána Giordana do Toronta

Toronto/Seattle 21. marca (TASR) - Kanadský hokejový obranca Mark Giordano sa stal hlavnou súčasťou výmeny medzi klubmi Seattle Kraken a Toronto Maple Leafs. Nováčik NHL vymenil svojho kapitána do kanadského klubu spoločne s americkým útočníkom Colinom Blackwellom. Získal za nich tri voľby v draftoch - v 2. kolách v rokoch 2022 a 2023 a v 3. kole draftu 2024.



Giordanovi sa po sezóne 2021/2022 končí šesťročná zmluva. Podpísal ju ešte ako hráč Calgary Flames, pričom v drese "plameňov" strávil takmer celú kariéru v NHL. Klub ho v roku 2021 uvoľnil v rámci tzv. expanzného draftu a siahol po ňom nováčik NHL Seattle Kraken. Stal sa historicky prvým kapitánom tímu. V závere prestupového obdobia (21. marca) patril Giordano k najzaujímavejším hráčom na prestupovom trhu a vyjadril ambíciu hrať za Toronto, z ktorého pochádza. V zmluve mal tzv. "no trade" klauzulu, v rámci ktorej musel súhlasiť s výmenou do konkrétneho klubu.



V základnej časti NHL doteraz odohral 1004 zápasov so ziskom 532 kanadských bodov. V play off pridal v 23 stretnutiach 7 bodov. V roku 2019 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL.