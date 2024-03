Seeler sa dohodol s Philadelphiou na novej štvorročnej zmluve

Philadelphia 7. marca (TASR) - Americký hokejista Nick Seeler podpísal nový štvorročný kontrakt s klubom NHL Philadelphia Flyers. Zmluva mu ročne vynesie 10,8 milióna dolárov. Platiť bude od budúcej sezóny a priemerná ročná hodnota je 2,7 milióna dolárov. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.



Tridsaťročnému obrancovi vyprší na konci prebiehajúceho ročníka dvojročný kontrakt na 1,55 milióna dolárov, ktorý podpísal 19. mája 2022 a 1. júla sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. Seeler má v tejto sezóne na konte 12 bodov (1+11 asistencií) v 63 zápasoch a so 184 zblokovanými strelami je na čele tejto štatistiky v profilige.



Klub ho v stredu zaradil na listinu zranených hráčov. V stretnutí v noci na pondelok proti St. Louis Blues (1:2 po sn) zblokoval strelu obrancu súpera Coltona Parayka. Necelé tri minúty pred koncom druhej tretiny odišiel do šatne. Na začiatku tretej časti sa vrátil, ale v polovici dejstva opustil striedačku tímu. Philadelphia uviedla, že má zranenie v dolnej časti tela.



Seeler, ktorého si v roku 2011 vybrala Minnesota Wild v piatom kole (131. miesto) draftu, získal v 288 zápasoch základnej časti v dresoch Flyers, Chicaga Blackhawks a Wild 41 bodov (8+33 asistencií) a v piatich dueloch play off pridal dve asistencie.



"Letci", ktorí sa tri roky za sebou nedostali do play off, figurujú priebežne v Metropolitnej divízii na postupovom treťom mieste. Do zostavy tímu by sa už v najbližšom zápase na ľade Floridy mohol vrátiť útočník Travis Konecny. Dvadsaťšesťročný krídelník vynechal šesť duelov pre zranenie v hornej časti tela, ktoré utrpel počas tréningu. Konecny je však stále najproduktívnejším hráčom tímu s 54 bodmi (27+27) v 57 stretnutiach.