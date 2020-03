NHL: Šéf lekárskej komisie sa obáva, že súťaž tak skoro neobnovia

New York 25. marca (TASR) - Šéf lekárskej komisie hokejovej NHL Winne Meeuwisse má obavy, že vzhľadom na akceleráciu výskytu koronavírusu v Severnej Amerike sa súťaž tak skoro neobnoví. Profiligu zastavili 12. marca a minimálne do 4. apríla majú podľa odporúčania zostať všetci hokejisti i zamestnanci klubov v domácej karanténe.



"Vírus u nás iba vstupuje do fázy rýchlej akcelerácie a je veľmi ťaźké predpovedať, kedy nárast prípadov dosiahne svoj vrchol," vyhlásil Meeuwisse pre zámorské médiá. NHL eviduje zatiaľ iba dva prípady nákazy koronavirusom, v oboch ide o hráčov Ottawy Senators. "Je to oveľa menej ako napríklad v NBA a za to môžeme byť vďační," dodal s tým, že aktuálna izolácia by mala prispieť k pomalšiemu šireniu choroby v komunite NHL.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom sa v Spojených štátoch v stredu vyšplhal nad 64.000. Ochoreniu COVID-19 tam podľahlo už 909 ľudí. V Kanade evidovali 3290 prípadov a 30 úmrtí.