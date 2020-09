NHL: Sekera asistoval v predĺžení pri postupe Dallasu

2. kolo play off NHL



Edmonton 5. septembra (TASR) - Hokejisti Dallasu so slovenským obrancom Andrejom Sekerom postúpili do finále Západnej konferencie NHL. V rozhodujúcom siedmom dueli 2. kola play off zdolali Colorado 5:4 po predĺžení a v sérii vyhrali 4:3 na zápasy. Sekera prihral v 68. minúte na rozhodujúci gól autorovi hetriku Joelovi Kivirantovi. Dallas sa v konferenčnom finále stretne s hráčmi Vegas, ktorí si postup vybojovali rovnako v siedmom stretnutí po triumfe nad Vancouverom 3:0.Kiviranta si pripísal svoj prvý hetrik v NHL, keď pri absencii Andrewa Cogliana nastúpil na vôbec prvý duel v sérii proti Coloradu. V ôsmej minúte predĺženia sa uvoľnil medzi kruhmi, Sekera mu presne prihral spoza bránky a fínsky nováčik strelou z prvej rozhodol o prvom postupe Dallasu do finále konferencie od roku 2008. Ďalšie dva góly víťazného tímu zaznamenal Alexander Radulov. Sekera odohral 15:30 min, okrem asistencie mal tri strely na bránku, jeden "hit" a tri zblokované strely. V tohtoročej vyraďovačke bodoval prvýkrát.Druhým finalistom Západnej konferencie je Vegas, pri triumfe 3:0 nad Vancouverom v siedmom zápase dal všetky tri góly až v záverečnej časti hry. Čisté konto so 14 zákrokmi si pripísal Robin Lehner, víťazný gól dal v 54. minúte Shea Theodore. Alex Tuch a Paul Šťastný pridali ďalšie dva zásahy do prázdnej bránky.