NHL: Sekera pomohol Dallasu, Pánik sa presadil pri triumfe Washingtonu

Výsledky:



Carolina - Washington 3:4 /R. Pánik za hostí 1+0/, Dallas - Detroit 4:1 /A. Sekera za domácich 1+0/

New York 4. januára (TASR) - Slovenský hokejista Andrej Sekera strelil gól v druhom zápase NHL za sebou. V noci na sobotu jeho Dallas zdolal na svojom ľade Detroit 4:1. Strelecky sa presadil aj Richard Pánik, ktorý zásahom pomohol Washingtonu k triumfu v Caroline 4:3.Tridsaťtriročný obranca Sekera má na prelome rokov výbornú formu, keď bodoval v troch stretnutiach v sérii, celkovo nazbieral štyri body (2+2). Jeho gól v novoročnom Winter Classic bol pritom prvý od 23. marca 2017 a 104 zápasoch. V dueli s Detroitom stanovil v 58. minúte konečný rezultát, keď pri hre Red Wings bez brankára prepálil od modrej čiary zhluk hosťujúcich obrancov. Sekera má na konte v tomto ročníku sedem bodov s bilanciou 2+5. Dallas zvíťazil štvrtýkrát za sebou a v tabuľke Západnej konferencie je na treťom mieste. Detroit je suverénne posledný v lige.Útočník Richard Pánik mal pri svojom piatom góle v sezóne aj kus šťastia. V 23. minúte sa dostal do úniku, popri obrancovi sa pretlačil k bránke, jeho pokus síce Petr Mrázek pokryl, no odrazený puk putoval od domáceho zadáka do bránky, Pánik tak poslal Caps do vedenia 1:0. Caps v tretej tretine viedli už 4:1, potom však skórovali Teuvo Teravainen a Ryan Dzingel, obaja v presilových hrách, a zdramatizovali vývoj zápasu. Napokon však už Hurricanes nedokázali vyrovnať.Washington uspel po dvoch prehrách, figuruje na čele Východnej konferencie, aj celej ligy, o dva body pred Bostonom. Carolina je šiesta.