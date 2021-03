NHL: Sekerov Dallas vyhral nad Blue Jackets

Výsledky:



Minnesota - Arizona 4:1



Detroit - Carolina 1:2,N



ew Jersey - NY Islanders 2:3 pp a sn



Columbus - Dallas 1:2 pp a sn



Colorado - Los Angeles 4:1



Ottawa - Toronto 4:3

New York 15. marca (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Columbusu Blue Jackets 2:1 po predĺžení a nájazdoch. Rozhodujúci premenil ruský útočník Alexander Radulov.Slovenský obranca v drese hostí Andrej Sekera strávil na ľade 14:24 minúty a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku, jeden hit a jednu zblokovanú strelu.V nočných zápasoch si predĺžili víťazné série lídri Centrálnej a Východnej divízie. Carolina vyhrala v Detroite 2:1 a zaznamenala ôsmy triumf za sebou, o jeden viac majú na konte hráči New York Islanders, ktorí zdolali New Jersey 3:2 po predĺžení a nájazdoch.Hokejisti Minnesoty Wild zvíťazili nad Arizonou Coyotes 4:1. Domáci rozhodli o svojom triumfe tromi gólmi v záverečnej tretine.