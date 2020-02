NHL: Sekera prispel asistenciou k víťazstvu Dallasu na ľade NY Rangers

výsledky NHL:



Toronto - Florida 3:5, New York Rangers - Dallas 3:5 /SEKERA za hostí 0+1/, Detroit - Philadelphia 0:3

New York 4. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera pomohol v noci na utorok v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Dallasu na ľade New Yorku Rangers 5:3. V 46. minúte po jeho strele dorazil puk do siete Corey Perry a zvýšil na 5:2 pre hostí. Bola to pre neho šiesta asistencia v sezóne, na konte má osem bodov (2+6) v 46 tohtosezónnych dueloch.Tridsaťtriročný Sekera sa vrátil do zostavy Stars po tom, čo predchádzajúci zápas sledoval z tribúny ako zdravý náhradník. Proti Rangers odohral 17 minút, pripísal si dve strely a plusový bod. Dvoma presnými zásahmi sa na výhre Dallasu podieľal Joe Pavelski.V ďalšom zápase domáce Toronto podľahlo Floride 3:5. V drese hostí sa tromi gólmi blysol netradičný strelec Mark Pysyk. Obranca, ktorého prerobili na krídelníka a nastupuje vo štvrtom útoku Panthers, strelil premiérový hetrik vo svojej profiligovej kariére. Slovenský zadák Martin Marinčin sa nezmestil do zostavy Maple Leafs.