NHL: Sekera s asistenciou pri triumfe Dallasu nad St. Louis

Výsledky NHL:



Tampa Bay - Florida 2:3, New York Islanders - Philadelphia 3:0, Carolina - Nashville 2:3 pp, Pittsburgh - Buffalo 5:4 pp a sn, Toronto - Montreal 6:2, Dallas - St. Louis 3:1 /za domácich Sekera 0+1/, Colorado - Vegas 4:7, Vancouver - Seattle 0:4, Los Angeles - Arizona 1:4

New York 6. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Andrej Sekera zaznamenal asistenciu v nočnom prípravnom zápase NHL, ktorou dopomohol k víťazstvu Dallasu nad St. Louis 3:1. Tridsaťpäťročný obranca "hviezd" prihral na tretí gól svojho tímu, ktorý strelil v 59. minúte do prázdnej bránky počas power play súpera Jamie Benn. Dallas zaznamenal v príprave druhé víťazstvo za sebou, predtým trikrát prehral. Do nového ročníka vstúpi v noci na 15. októbra SELČ na ľade New Yorku Rangers.Prvý zápas po podpise zmluvy s New Yorkom Islanders odohral Zdeno Chára. Zaznamenal plusový bod, štyri strely a dve trestné minúty. Jeho tím aj vďaka čistému kontu Coryho Schneidera zdolal Philadelphiu 3:0.