NHL: Sekerov Dallas zdolal LA, Edmonton a San Jose stále stopercentní

TORONTO MAPLE LEAFS - SAN JOSE SHARKS 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)



Góly: 24. Spezza (Engvall, Simmonds), 31. Kaše, 54. Tavares (Nylander, Muzzin) - 23. Couture (Vlasic), 24. Meier, 32. Karlsson (Middleton), 41. Dahlén (Couture, Meier), 60. Couture (Cogliano). Brankári: Hutchinson - Hill, strely na bránku: 33:31, 18.603 divákov.





BUFFALO SABRES - BOSTON BRUINS 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)



Góly: 55. Olofsson (Asplund, Miller) - 4. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 16. Nosek (Coyle, Hall), 26. Coyle (Marchand, Reilly), 59. Hall (Coyle). Brankári: Anderson - Ullmark, strely na bránku: 36:26, 7820 divákov.





DALLAS STARS - LOS ANGELES KINGS 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 20. Seguin (Suter, Heiskanen), 51. Heiskanen (Pavelski, Seguin), 65. Gurianov (Heiskanen, Hintz) - 18. Kopitar (Arvidsson, Brown), 38. Vilardi (Kaliyev, Walker). Brankári: Holtby - Quick, strely na bránku: 22:45, 18.532 divákov.





VEGAS GOLDEN KNIGHTS - EDMONTON OILERS 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)



Góly: 4. Roy (Whitecloud), 22. Patrick (Coghlan, McNabb), 43. Hague (Roy, Stephenson) - 9. Hyman (McDavid, Draisaitl), 24. Hyman (McDavid, Puljujärvi), 26. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Russell), 45. Kassian (Keith), 60. Draisaitl. Brankári: Lehner - Koskinen, strely na bránku: 39:33, 17.978 divákov.



Slovák v akcii:



Andrej Sekera (Dallas) 20:58 0 0 0 0 0 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 23. októbra (TASR) - Hokejisti Dallasu zdolali v noci na sobotu v zámorskej NHL Los Angeles 3:2 po predĺžení. Pripísali si tretie víťazstvo v sezóne, druhé za sebou. Víťazný gól Stars strelil 45 sekúnd pred koncom predĺženia ruský krídelník Denis Gurianov, ktorý po rýchlom útočnom výpade bekhendom prekonal Jonathana Quicka v bránke Kings. Slovenský obranca Andrej Sekera odohral za domáce "hviezdy" 20:58 minúty.Gólom a dvomi asistenciami prispel k výhre obranca Stars Miro Heiskanen, Tyler Seguin mal bilanciu 1+1. Brankár Braden Holtby sa podieľal na víťazstve 43 úspešnými zákrokmi.povedal Seguin po prvom tohtosezónnom domácom zápase Dallasu.Kings prehrali tretí súboj za sebou, tentoraz vyťažili z neho aspoň bod. Prišli však o elitného obrancu Drewa Doughtyho, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela. Z hry odstúpil v druhej tretine po tom, ako sa kolenami zrazili so zadákom Stars Janim Hakanpääom. Fín dostal za faul kolenom päť minút plus trest do konca zápasu.uviedol pre nhl.com kapitán "kráľov" Anže Kopitar, autor prvého gólu hostí. Hviezdny slovinský center potvrdil výbornú formu v úvode sezóny, skóroval vo štvrtom zápase za sebou. Na konte má už šesť presných zásahov.Na čele Západnej konferencie figuruje Edmonton, ktorý uspel na ľade Vegas 5:3 a z úvodných piatich stretnutí sezóny vyťažil maximálny možný počet 10 bodov. Po dva góly Oilers vsietili Leon Draisaitl (2+1) a Zach Hyman (2+0). Connor McDavid nazbieral dve asistencie a stal sa tretím aktívnym hráčom v lige po Joeovi Thorntonovi (2012/2013) a Austonovi Matthewsovi (2018/2019) a celkovo dvanástym v histórii, ktorý odštartoval ročník s piatimi viacbodovými zápasmi za sebou. "Olejári" vstúpili do sezóny s bilanciou 5-0-0 štvrtýkrát v histórii.Stopercentnú bilanciu si udržuje aj San Jose. Sharks triumfovali v Toronte 5:3 a vyhrali aj svoj štvrtý zápas v novom ročníku. Kapitán "žralokov" Logan Couture v druhej tretine otvoril skóre stretnutia, zaznamenal asistenciu pri zásahu švédskeho nováčika Jonathan Dahléna a nakoniec aj skóre uzavrel gólom do prázdnej bránky.Prvú prehru v sezóne utrpelo Buffalo, ktoré podľahlo doma Bostonu 1:4. Duel mal pikantnú príchuť pre švédskeho brankára Linusa Ullmarka, ktorý prišiel do Bostonu pred touto sezónou práve z Buffala. V prvom stretnutí proti svojmu bývalému klubu podal excelentný výkon, ktorý ozdobil 35 úspešnými zákrokmi. Prekonal ho iba Victor Olofsson v 55. minúte.vyznal sa Ullmark, ktorý chytal za Sabres prvý šesť sezón svojej profiligovej kariéry. Gólom a asistenciou pomohol k výhre Charlie Coyle, jeho spoluhráč z útoku Taylor Hall nazbieral dva kanadské body (1+1). Bruins si v treťom zápase sezóny pripísali druhý triumf.