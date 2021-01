NHL: Sekerov Dallas zdolal Nashville

výsledky:



Chicago - Detroit 6:2, Washington - Buffalo 3:4 pp a sn, Arizona - Vegas 0:1, Calgary - Toronto 2:3, New Jersey - NY Islanders 2:0, Pittsburgh - NY Rangers 3:2, Anaheim - Colorado 3:1, Dallas - Nashville 3:2, Minnesota - San Jose 3:5, St. Louis - Los Angeles 3:6, Winnipeg - Edmonton 3:4

New York 24. januára (TASR) - Hokejisti Dallasu v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na pondelok na domácom ľade nad Nashvillom 3:2. Sekera odohral takmer 18 minút, zablokoval tri strely a pripísal si dva hity.Stars majú na konte dve výhry a celkovým počtom ôsmich presilovkových gólov v prvých dvoch dueloch sezóny vyrovnali rekord NHL Pittsburghu (1995/1996) a Detroitu (1942/1943).Washington so slovenským duom Zdeno Chára - Richard Pánik prehral doma s Buffalom 3:4 po samostatných nájazdoch. Chára odohral takmer 23 minút a zaknihoval jeden plusový bod aj dve trestné minúty. Pánik strávil na ľade takmer 12 minút, dvakrát vystrelil na bránku "šablí" a rozdal štyri hity.Pittsburgh zdolal doma New York Rangers 3:2 vďaka víťaznému gólu Jakea Guentzela necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny, bol pre neho v profilie jubilejným 100. v kariére. O triumfe Edmontonu vo Winnipegu 4:3 rozhodol strelou z prvej v poslednej sekunde riadnej hracej doby nemecký útočník Leon Draisaitl.