NHL: Selänne a Numminen mieria do Siene slávy Jets

Winnipeg 18. augusta (TASR) - Vedenie Winnipegu Jets uvedie do klubovej Siene slávy dvojicu fínskych hokejistov Teemu Selänneho a Teppa Numminena. Bývalé opory tímu ocení pred domácim zápasom NHL s Anaheimom Ducks, ktorý sa uskutoční 17. novembra.



Niekdajší kanonier "tryskáčov" Selänne a obranca Numminen hrali za ešte pôvodnú organizáciu Jets. Ocenia ich už súčasní Jets, ktorí sa presťahovali do Winnipegu v roku 2011 z Atlanty. Stanú sa v poradí deviatym a desiatym členom klubovej Siene slávy. Od jej vzniku v roku 2016 boli do nej uvedení Bobby Hull, Ulf Nilsson, Anders Hedberg, Dale Hawerchuk, Ab McDonald, Lars-Erik Sjöberg, Randy Carlyle a Thomas Steen.



Selänne odohral za Winnipeg prvé štyri sezóny profiligovej kariéry, pričom v premiérovom ročníku 1992/93 stanovil doteraz platný nováčikovský rekord NHL so 76 gólmi a 132 bodmi. Jets ho draftovali v roku 1988 z 10. miesta a odohral za nich celkovo 231 zápasov v základnej časti so ziskom 147 gólov a 306 bodov. Počas sezóny 1995/96 ho Jets vymenili do Anaheimu. Za Ducks odohral 15 sezón a v roku 2007 s nimi získal slávny Stanleyho pohár. Kariéru v zámorskej súťaži ukončil v roku 2014 so ziskom 1457 bodov (684+773) v 1451 zápasoch základnej časti, v play off pridal 88 bodov (44+44) v 130 dueloch. Je historicky najproduktívnejší fínsky hráč v NHL, do Hokejovej siene slávy v Toronte ho uviedli v roku 2017.



Numminen strávil v organizácii 15 sezón, z toho osem ešte v ére originálnych Jets, ďalších sedem po presťahovaní klubu do Phoenixu v roku 1996. V 1098 zápasoch za Jets/Coyotes zaznamenal 108 gólov a 426 asistencií. Trikrát si zahral v exhibícii All Stars. Kariéru ukončil po sezóne 2008/2009. Informoval o tom portál cbc.ca.