NHL: Senators ohlásili prepúšťanie zamestnancov a znižovanie platov

Ottawa 3. apríla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators pristúpil z dôvodu pandémie nového koronavírusu k dočasnému prepúšťaniu zamestnancov a k zníženiu platov. Majiteľ "senátorov" Eugene Melnyk v oficiálnom vyhlásení oznámil, že organizácia od nedele zredukuje počet zamestnancov na plný úväzok. Práve v nedeľu sa podľa pôvodného rozpisu mala skončiť základná časť NHL a tým aj celá sezóna pre Senators, ktorí už pred pozastavením súťaže stratili reálnu šancu na postup do play off.



Zamestnanci, ktorých sa nedotkne prepúšťanie, si budú čerpať dovolenky. Ďalším klub zredukuje ich platy. Senators takisto vytvorili plán na pomoc prepusteným zamestnancom, klubový príspevok by spoločne s dávkou v nezamestnanosti mal byť do 3. júla 2020 v minimálnej výške 80 percent základného platu, informoval portál tsn.ca. Podobné kroky ohlásili už v minulých dňoch aj ďalšie kluby NHL Edmonton Oilers, Calgary Flames, Montreal Canadiens a Boston Bruins. Dres Ottawy oblieka aj slovenský obranca Christián Jaroš, ktorému sa po tejto sezóne skončí dvojcestná zmluva.



V Kanade evidovali do piatka rána SELČ 11.284 prípadov ochorenia COVID-19, 139 ľudí chorobe podľahlo.