NHL: Sergačov dostal za zákrok na Marnera dvojzápasový dištanc

New York 6. novembra (TASR) - Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť NHL potrestalo obrancu Tampy Bay Michaila Sergačova dvojzápasovým dištancom za faul na Mitcha Marnera vo štvrtkovom zápase s Torontom (1:2 pp). Ruský hokejista v prvej tretine zasiahol krídelníka Maple Leafs do hlavy. Marner, ktorý sa práve chystal zakončiť rýchly brejk, súpera nevidel. Predtým ho ešte hákoval zozadu hokejkou druhý bek "bleskov" Victor Hedman.



Sergačov dostal od rozhodcov v zápase dvojminútový trest. Neskôr si na jeho zákrok "posvietila" aj ligová disciplinárka, ktorá rozhodla, že 23-ročný bek okrem suspendácie príde aj o 48.000 dolárov zo svojho platu. Tie sa pripíšu na účet hráčskeho rezervného fondu. Sergačov pre trest vynechá zápasy proti Ottawe a Caroline, do súťažného diania sa bude môcť vrátiť až o týždeň v sobotu, keď hráči Lightning narazia na Floridu. Informovala o tom agentúra AP.