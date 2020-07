NHL reštartujú 1. augusta, súčasťou dohody aj účasť hráčov na ZOH

Dvojice predkola play off:



Východná konferencia



Pittsburgh (5) - Montreal (12)/TATAR/

Carolina (6) - NY Rangers (11)

NY Islanders (7) - Florida (10)

Toronto (8)/MARINČIN/ - Columbus (9)/DAŇO/



Západná konferencia



Edmonton (5)/JURČO/ - Chicago (12)

Nashville (6)- Arizona (11)

Vancouver (7) - Minnesota (10)

Calgary (8) - Winnipeg (9)



Miniturnaj o nasadenie do 1. kola play off



Východná konferencia



Boston /HALÁK, CHÁRA, CEHLÁRIK/, Tampa /ČERNÁK/, Washington /PÁNIK, FEHÉRVÁRY/, Philadelphia



Západná konferencia



St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas /SEKERA/

New York 7. júla (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL a hráčska asociácia NHLPA sa dohodli na predĺžení kolektívnej zmluvy o ďalšie štyri roky. Ratifikovať ju ešte musí Rada guvernérov NHL, ako i všetci členovia NHLPA. Obe strany sa zároveň dohodli o tretej a štvrtej fáze reštartu sezóny 2019/2020, profiliga sa opätovne spustí 1. augusta. Informoval o tom oficiálny web súťaže. Ročník bude pokračovať za účasti 24 tímov iba v dvoch mestách, tzv. hub cities, podľa agentúry AP a stanice TSN to budú Edmonton a Toronto, predstavitelia NHL to zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Podľa TSN by mala byť súčasťou dohody aj účasť hráčov z NHL na ZOH 2022 v Pekingu a ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.Dohoda o novej kolektívnej zmluve bola kľúčová v snahe o obnovenie zápasového diania po koronavírusovej pauze. Ligu stopli pre pandémiu 12. marca, momentálne prebieha v zámorí druhá fáza pred reštartom ligy (od 8. júna). Hráči môžu v tréningových centrách svojich klubov dobrovoľne trénovať na ľade v malých skupinách, pričom pravidelne absolvujú testy na ochorenie COVID-19. Komisár NHL Gary Bettman už dávnejšie uviedol, že ani niekoľko pozitívnych testov medzi hráčmi nemusí nutne zmariť plány reštartu. Na základe dohody tréningové kempy klubov odštartujú v pondelok 13. júla, tímy zamieria do dvoch centralizovaných dejísk záveru sezóny o dva týždne neskôr 26. júla. Hrať sa začne bez divákov 1. augusta. Už dávnejšie bolo známe, že základná časť sa nebude dohrávať a ročník bude pokračovať hneď vyraďovacou časťou za účasti 24 mužstiev. Štyri najlepšie tímy z každej konferencie odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off, zostávajúcich osem mužstiev v každej konferencii sa o miestenku v 1. kole vyraďovačky pobije v predkole na tri víťazné zápasy. Od 1. kola bude pokračovať play off klasickým spôsobom, sériami na štyri víťazné zápasy. Finále oboch konferencií a finále Stanleyho pohára sa uskutočnia už iba v jednom meste, podľa TSN to bude Edmonton. Sedem najhorších tímov po základnej časti už v sezóne nepokračuje.Do prípravných kempov môžu tímy so sebou zobrať maximálne 30 korčuliarov a neobmedzený počet brankárov. Kluby musia dodať ich zoznamy do 9. júla, hokejisti majú právo odmietnuť svoju účasť bez sankcie. Do centralizovaného dejiska play off môžu tímy vziať a na súpisku nahlásiť maximálne 31 hráčov (aj s brankármi) a celkovo 52 ľudí vrátane členov manažmentu. K hráčovi s pozitívnym testom na koronavírus sa v súvislosti s kolektívnou zmluvou bude pristupovať, ako keby utrpel zranenie. V "hub cities" budú účastníci izolovaní, môžu sa pohybovať iba v bezpečných zónach, no od konferenčného finále zrejme bude umožnená návšteva rodinných príslušníkov. Hráči, personál i zamestnanci hotelov a služieb, ktorí budú v kontakte s hokejistami, absolvujú pravidelné testy na dennej báze. Priebežne sa im bude merať teplota a monitorovať, či nemajú príznaky COVID-19. Zápasy sa budú konať za prísnych hygienických opatrení, hráči však nebudú musieť mať na prilbe kryt, ani tréneri na striedačke nebudú musieť nosiť rúška.Ak do diania výraznejšie nezasiahne pandémia, sezóna 2019/2020 zrejme vyvrcholí na začiatku októbra. Druhé kolo draftovej lotérie by sa malo uskutočniť 10. augusta, vtedy sa verejnosť dozvie, ktorý tím si z prvého miesta na drafte vyberie očakávanú jednotku Alexisa Lafreniera. Samotný draft by sa mal konať v polovici októbra. Prvýkrát v ligovej histórii sa trh s voľnými hráčmi otvorí až na jeseň, zrejme 1. novembra. Ročník 2020/2021 odštartuje pravdepodobne v závere roka, vedenie NHL by napriek posunu chcelo absolvovať plnohodnotnú základnú časť, v ktorej by každý tím odohral tradičných 82 zápasov.Súčasná kolektívna zmluva medzi NHL a NHLPA mala vypršať o dva roky 15. septembra 2022. Po podpise okamžite vstúpi do platnosti nová šesťročná zmluva, ktorá sa skončí ročníkom 2025/2026. Strany sa už dohodli na Memorande o porozumení, podpisu kolektívnej zmluvy musí predchádzať schválenie zo strany Rady guvernérov, kde budú potrebné dve tretiny hlasov, a aj zo strany hráčov, kde stačí k odobreniu súhlasné stanovisko polovice členov NHLPA. Hlasovanie by malo prebehnúť o tri až päť dní, pričom hlasovať budú všetci hokejisti, teda aj hráči siedmich tímov, ktoré nepokračujú v sezóne.Dohoda by podľa TSN mala garantovať účasť hráčov z NHL na najbližších dvoch olympijských turnajoch v Pekingu a Miláne-Cortine. K tomu bude ešte potrebný súhlas od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a Medzinárodného olympijského výboru (MOV), s ktorými sa ešte vedenie NHL chce dohodnúť na výške kompenzácie za uvoľnenie hráčov, respektíve marketingových právach. Kolektívna dohoda zaručuje aj pokračovanie organizácie podujatí ako sú exhibícia All Stars či zimné klasiky pod holým nebom.Na základe novej kolektívnej dohody sa zmrazí platový strop na súčasnej výške 81,5 milióna dolárov a zostane na tejto hodnote až dovtedy, pokým všetky hokejové príjmy v profilige nedosiahnu 4,8 miliardy amerických dolárov. Na tejto úrovni mali byť príjmy NHL v sezóne 2019/2020, pokým ju nenaštrbila pandémia koronavírusu. Kolektívna zmluva takisto zaručí mladým hráčom aj lepšie ohodnotené nováčikovské zmluvy, všetkým hráčom vyššie bonusy za individuálne výkony a aj vyššie odmeny za play off. Ako informovala TSN, každý hráč tímu, ktorý vypadne v predkole, dostane 20.000 dolárov. Hráči nového šampióna NHL zinkasujú 240.000 dolárov na hlavu. Liga takisto odložila hráčom poslednú výplatu, ktorú mali dostať za základnú časť 2019/2020, v tejto chvíli bude slúžiť majiteľom klubov na úhradu ich dlhov. Celkovo ide o sumu 140 miliónov USD. Každému hráčovi strhnú desať percent z platu i podpisových bonusov na sezónu 2020/2021, túto čiastku im vrátia v troch platbách počas ročníkov 2023/24, 2024/25 a 2025/26. Kolektívna zmluva určuje aj výšku "escrow", teda čiastku z platu, ktorá putuje do záložného fondu. Ten liga zaviedla po poslednom lockoute s vidinou, že sa na ekonomických stratách NHL budú podieľať aj hráči. Čiastku dostanú späť, ak celá liga vykáže za uplynulú sezónu dobrý hospodársky výsledok. Escrow stanovili v sezóne 2020/2021 na 20 percent, v nasledujúcom ročníku bude na úrovni 14 až 18 percent, ďalej bude postupne klesať až na úroveň 6 percent.