NHL: Sharks angažovali Griera, je prvý černošský generálny manažér

San Jose 5. júla (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL San Jose Sharks oznámil meno nového generálneho manažéra. Je ním bývalý dlhoročný hráč Mike Grier, ktorý sa stal prvým černochom v tejto funkcii vo viac ako storočnej histórii profiligy.



Grier nahradí na tomto poste Douga Wilsona, ktorý po 19 rokoch rezignoval. Informáciu priniesla agentúra AP.



Štyridsaťsedemročný bývalý útočník odohral v NHL 14 sezón, z toho tri (2006-2009) v drese Sharks. Posledných desať rokov pôsobil Grier vo viacerých funkciách, keď bol skautom Chicaga Blackhawks, dva roky pôsobil ako asistent v New Jersey Devils a naposledy bol poradcom v New Yorku Rangers. “Som nadšený, že som späť v Bay Area. Viem, že s klubom to bolo v posledných rokoch hore-dole, ale som pripravený na tvrdú prácu, aby sme Sharks dostali späť na popredné miesta,” povedal pre nhl.com Grier, ktorý v základnej časti v dresoch San Jose, Buffala Sabres, Washingtonu Capitals a Edmontonu Oilers odohral 1060 zápasov a nazbieral v nich 383 bodov (162+221). V 101 dueloch play off mal bilanciu 14+14.



Prvou vážnou úlohou Griera bude zvládnuť tohtotýždňový vstupný draft a angažovať nového trénera, pretože zastupujúci generálny manažér Joe Will minulý týždeň prepustil Boba Boughnera a troch jeho asistentov. Sharks sú posledným tímom, ktorý nemá trénera na novú sezónu. Grierovou úlohou bude prebudovať káder, “žraloci” sa do play off nedostali v uplynulých troch ročníkoch.



Grier pochádza z úspešnej funkcionárskej rodiny. Jeho brat Chris je generálny manažér tímu NFL Miami Dolphins a otec Bobby pracoval veľa rokov vo vedení New England Patriots a Houston Texans.