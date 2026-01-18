< sekcia Šport
NHL: Sharks zapísali obrancu Leddyho na waiver listinu
Za prvý tím San Jose hrá aj slovenský útočník Pavol Regenda.
Autor TASR
San Jose 18. januára (TASR) - Klub zámorskej NHL San Jose Sharks zaradil obrancu Nicka Leddyho na waiver listinu. Skúsený americký hokejista odohral v aktuálnej sezóne za „žralokov“ len 19 duelov, v ktorých si pripísal štyri asistencie.
Tridsaťštyriročný Leddy ťahá poslednú sezónu zo štvorročnej zmluvy v hodnote 16 miliónov dolárov s ročným platom 4 milióny USD, ktorú podpísal so St. Louis 13. júla 2022. Blues ho v júli minulého roka zaradili tiež na waiver listinu, z ktorej si ho Sharks stiahli o deň neskôr. Počas sezóny si Leddy liečil zranenie v dolnej časti tela a chýbal svojmu tímu v 11 dueloch za sebou. Odvtedy si Američan nedokázal vybojovať miesto v zostave Sharks. Na konci ročníka 2025/26 sa stane neobmedzeným voľným hráčom, pripomenul portál TSN.ca.
