NHL: Shaw sa v tomto ročníku už nepripojí k tímu Blackhawks

Chicago 14. júla (TASR) - Kanadský hokejista Andrew Shaw už v tejto sezóne nenastúpi v NHL za svoj tím Chicago Blackhawks. Útočník oznámil, že sa zotavuje z viacerých otrasov mozgu, vrátane jedného z tohto ročníka.



Chicago bude súčasťou reštartu NHL, v Edmontone ho čaká súboj 1. kola play off proti domácim Oilers. "Dospeli sme k zložitému rozhodnutiu, že týchto päť mesiacov voľna do ďalšej sezóny prospeje môjmu zdraviu. V budúcej sezóne budem lepší a silnejší ako kedykoľvek predtým," citovala ho oficiálna stránka NHL.



Shaw si v sezóne pripísal tri góly a sedem asistencií v 26 zápasoch za Blackhawks. Naposledy nastúpil na stretnutie 30. novembra, potom klub dvojnásobného držiteľa Stanleyho pohára zaradil na listinu zranených do konca sezóny.