NHL: Šiesti Slováci majú istotu štartu, Honzek má prvý tím na dosah

Slováci na súpiskách klubov NHL pred štartom sezóny 2024/2025:



Calgary Flames - Samuel Honzek* (ú), Martin Pospíšil (ú)



Montreal Canadiens - Juraj Slafkovský* (ú)



New Jersey Devils - Šimon Nemec* (o), Tomáš Tatar (ú)



Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)



Washington Capitals - Martin Fehérváry (o)



*-má dvojcestnú zmluvu

New York 7. októbra (TASR) - Dva dni pred riadnym štartom základnej časti NHL figurovalo na súpiskách klubov sedem slovenských hokejistov - obrancovia Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington), Šimon Nemec a útočníci Tomáš Tatar (obaja New Jersey), Juraj Slafkovský (Montreal) a Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom (obaja Calgary). Kým prví šiesti menovaní mali miesto v prvom tíme isté, Honzek oň v prípravnom kempe Flames bojoval do poslednej chvíle. V najbližších hodinách sa mal dozvedieť konečný verdikt.Devätnásťročný útočník zažil fantastickú prípravu, v šiestich stretnutiach nazbieral sedem kanadských bodov (2+5). Patril medzi najproduktívnejších hráčov ligy v prípravnom období.vyjadril sa Honzek pre zámorské médiá. Svojimi výkonmi si pýtal miestenku v hlavnom mužstve.naznačil Honzekovu budúcnosť vo štvrtok trénerRyan Huska. Pozícia Honzeka je nádejná, prežil aj nedeľňajšie škrty v tíme. Po nich zostalo v kádri Flames 24 hráčov, takže pred nahlasovaním súpisiek potrebujú (z toho 14 útočníkov) vyškrtnúť už len jedného hráča. Okrem Honzeka majú ešte dvoch útočníkov, ktorí by v prípade prevelenia na farmu nemuseli prejsť waiver listinou - Matta Coronata a Čecha Adama Klapku. Je však možné, že už ani k žiadnym ďalším škrtom nepríde, ak by Flames zaradili na listinu zranených Jegora Šarangoviča, ktorý nedohral posledný prípravný zápas proti Winnipegu.Ďalší Slováci majú pozíciu stabilnú. Martin Fehérváry bol v predchádzajúcich troch sezónach defenzívnou oporou Capitals. Dvadsaťpäťročný zadák mal v úvode leta drobné zranenie, pre ktoré neštartoval na olympijskom kvalifikačnom turnaji v Bratislave, na štarte ročníka je však už fit. Vo vynovenej defenzíve Washingtonu zrejme nájde miesto v druhej obrannej dvojici po boku novej posily Matta Roya. Erik Černák, ktorý sa s Lightning trikrát za sebou prebojoval do finále play off a v rokoch 2020 a 2021 dobyl s tímom Stanleyho pohár, bude mať v Tampe staronového defenzívneho partnera. Veterán Ryan McDonagh sa v lete vrátil po dvoch rokoch do floridského tímu z Nashvillu a s 27-ročným Černákom tak bude môcť obnoviť minulú úspešnú spoluprácu.Šimon Nemec má síce dvojcestnú zmluvu s New Jersey, ale v uplynulej sezóne si už vybojoval miesto v prvom tíme. Spoločne s Tomášom Tatarom zažili európsky štart súťaže v Prahe, kde v rámci NHL Global Series pomohli Devils k dvom víťazstvám nad Buffalom (4:1 a 3:1). Nemec nastupoval v tretej obrannej dvojici s nováčikom Seamusom Caseym. Tatar sa vrátil do New Jersey po sezóne strávenej v Colorade e Seattli a "oprášil" spoluprácu v útoku s kapitánom Nicom Hischierom a Dawsonom Mercerom. V českej metropole síce nebodoval, ale 33-ročného krídelníka bolo veľmi cítiť najmä v druhom zápase, v ktorom patril medzi najaktívnejších hráčov na ľade.pochvaľoval si po pražskom dvojzápase Tatar, ktorému sa vrátila chuť do hokeja:Po minuloročnej 50-bodovej sezóne sa v Montreale očakáva od Juraja Slafkovského ďalší herný progres. Canadiens si od draftovej jednotky z roku 2022 veľa sľubujú, o čom svedčí aj nová lukratívna osemročná zmluva v celkovej hodnote 60,8 milióna dolárov, ktorá začne platiť od sezóny 2025/2026.uviedol 20-ročný krídelník, ktorý by mal spoločne s Coleom Caufieldom a Nickom Suzukim opäť vytvoriť prvý útok "Habs". Slafkovský sa v príprave zviditeľnil aj tým, že sa v zápase s Torontom pobil s Marshallom Rifaiom. Tréner Martin St. Louis ocenil, že sa slovenský mladík nebál zhodiť rukavice:Martin Pospíšil v minulej sezóne prerazil do profiligy a v nadchádzajúcom ročníku s ním už Flames pevne počítajú v útoku. V príprave dostával priestor po boku Jonathana Huberdeaua a novej akvízie Anthonyho Manthu. Trénerov Calgary zaujal, ako si v reprezentácii počínal na poste centre, a na tejto pozícii by mal začať aj ročník v NHL. Počas prípravy utrpel menšie zranenie, ale na štart súťaže by mal byť pripravený.Ďalší Slováci začnú sezónu vo farmárskej AHL alebo kanadských juniorských súťažiach, ale v prípade dobrých výkonov môžu dostať pozvánku do NHL. Dalibor Dvorský putoval do Springfieldu až po poslednom prípravnom stretnutí v drese St. Louis, v ktorom dal gól. V kempe Utahu sa dlho držala dvojica Patrik Koch - Miloš Kelemen, ligový nováčik ich poslal na farmu až v závere prípravy. Skúsenosti z NHL už má aj Pavol Regenda, na svoju príležitosť bude čakať na farme Anaheimu v San Diegu. V AHL odštartujú ročník aj brankár Samuel Hlavaj (Minnesota), obranca Samuel Kňažko (Columbus), útočníci Filip Mešár (Montreal), Martin Chromiak (Los Angeles), Oliver Okuliar (Florida) či Adam Sýkora (NY Rangers). V závere ročníka by teoreticky mohli dostať šancu aj niektorí nádejní mladíci z juniorských líg, v kempoch klubov NHL štartovali Jozef Viliam Kmec (Vegas), Martin Mišiak (Chicago) i Juraj Pekarčík (St. Louis).