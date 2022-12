NHL: Skinner z Buffala dostal trojzápasový dištanc

New York 11. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Jeff Skinner z Buffala Sabres dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL trojzápasový dištanc. Vyslúžil si ho za nedovolený krosček do hlavy Jake Guentzela v piatkovom zápase s Pittsburghom Penguins (3:4 pp).



Skinner a Guentzel sa v tretej tretine dostali do vzájomnej potýčky. Obaja sa niekoľkokrát sekli, následne útočník Buffala dvakrát krosčekoval súpera, pričom druhým krosčekom trafil jeho tvár tesne pod prilbou. Guentzel dostal od rozhodcov dvojminútový trest za seknutie, Skinner inkasoval 2 min + vyšší 5-minútový trest a desaťminútový osobný trest. Podľa oddelenia pre hráčsku bezpečnosť si krídelník Sabres počínal agresívne a protivníka zasiahol zámerne. Počas trojzápasového trestu mu strhnú z platu 145.945 dolárov, informovala agentúra AP.



Tridsaťročný Skinner si odpyká svoj druhý dištanc počas profiligovej kariéry. V roku 2012 inkasoval ešte v drese Caroliny dvojzápasovú stopku za kopnutie spodnou časťou korčule do Scotta Nichola zo St. Louis.