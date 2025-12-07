< sekcia Šport
NHL: Slafkovského Montreal čaká duel pod holým nebom vo Winnipegu
Autor TASR
New York 7. decembra (TASR) - Súčasťou kalendára zámorskej hokejovej NHL bude v budúcej sezóne opäť Heritage Classic. Duel pod holým nebom odohrajú 25. októbra 2026 na štadióne vo Winnipegu hráči Montrealu Canadiens proti domácim Jets. Stretnutie môže mať slovenskú stopu, keďže dres Montrealu si oblieka útočník Juraj Slafkovský, na farme „Habs“ v Lavale pôsobí jeho krajan Filip Mešár.
Bude to ôsmy súboj Heritage Classic a prvý od 29. októbra 2023, kedy Edmonton Oilers zdolal Calgary Flames 5:2 na Commonwealht Stadium v Edmontone. Zároveň pôjde o 46. zápas pod holým nebom v rámci základnej časti NHL. Jets budú hostiť Heritage Classic druhýkrát na štadióne Princess Auto Stadium, na ktorom 23. októbra 2016 podľahli Edmontonu 0:3 pred 33.240 divákmi.
„V roku 2016 sme boli ohromení úžasnou reakciou fanúšikov a skvelým prostredím. Nemôžeme sa dočkať až diváci zažijú všetko, čo máme pripravené,“ uviedol podľa portálu nhl.com prezident profiligy pre obsah a podujatia Steve Mayer.