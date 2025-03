Slafkovského potešili body aj hra špeciálnych tímov: Musíme pokračovať

Sunrise 31. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si osladil 21. narodeniny gólom, asistenciou a víťazstvom na ľade Floridy Panthers 4:2. Útočník Montrealu však upozornil, že jedno víťazstvo po sérii piatich prehier nestačí a v zostávajúcom programe základnej časti musí jeho tím nazbierať čo najviac bodov.



Canadiens figurujú na piatom mieste Atlantickej divízie tri body pred Detroitom. V nedeľu v noci pretrhli sériu piatich prehier a nad obhajcami trofeje z Floridy vyhral aj tretí vzájomný duel v prebiehajúcej sezóne. Canadiens naposledy zdolali úradujúcich šampiónov aspoň v troch vzájomných dueloch ešte v sezóne 1987/88, keď pokorili Edmonton Oilers. „V sobotu sme mali dobrý voľný deň, všetci sme oddychovali a boli sme pripravení ísť po dva body. Oproti minulému týždňu to bol skok vpred, všetci sme tam bojovali. Musíme ďalej drieť. Nie je to o jednom víťazstve. Máme ešte deväť zápasov a musíme zbierať body,“ uviedol pre oficiálnu klubovú stránku.



Slafkovský skóroval v 32. minúte, keď hostí poslal do vedenia 2:1. Počas presilovky dostal puk na pravej strane od Nicka Suzukiho, snažil sa ho ešte posunúť na Colea Caufielda, no jeho prihrávku cez bránkovisko si zrazil do siete obranca. Najvyššie draftovaný hráč roku 2022 bol aj pri víťaznom zásahu, keď v 43. minúte posunul puk Laneovi Hutsonovi, ktorý krížnym pasom parádne našiel Suzukiho. Pre Slafkovského to boli sedemnásty gól a 29. asistencia v 70. zápase prebiehajúcej sezóny (46 bodov).



Montreal dal prvé dva góly počas presiloviek a neinkasoval ani raz pri troch oslabeniach. Canadiens uspeli v početnej výhode po štyroch zápasoch. „V uplynulých dueloch sme sa nevedeli presadiť, ale ako som povedal, zabrali sme aj v presilovkách a aj v oslabeniach. Dnes sme mali skvelé oslabenia. Fungovali nám špeciálne tímy a potvrdili sme to aj pri hre 5 na 5,“ uviedol.



Hostia sa po góle na 3:2 nestiahli, ale hrali aktívne a úradujúcim šampiónom nedovolili dostať sa do súvislého tlaku. Ich triumf spečatil v 59. minúte gólom do prázdnej bránky Brendan Gallagher. „Snažili sme sa tlačiť. Je jedno, aké je skóre, chcete držať puk čo najďalej od vlastnej bránky, tým sa zvýši šanca, že neskórujú. Samozrejme, tlak súpera na konci príde, no mali sme tam niekoľko dobrých blokov a potom dal Gallagher ten dôležitý gól,“ povedal slovenský útočník, ktorý vyzdvihol aj Hutsona. Mladý obranca zaznamenal tri asistencie a v nováčikovskej sezóne nazbieral v 73 dueloch už 59 bodov (5+54). Je tak horúci adept na zisk Calderovej trofeje. „Je skvelý, veľa ľudí sa pozerá hlavne na jeho asistencie a góly, ale on odvádza veľa práce aj v našej tretine, kde vyhráva množstvo súbojov. Je platný všade na klzisku,“ dodal.







