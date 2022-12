NHL: Slafkovský aj Ružička asistovali, no ich tímy prehrali

NHL - výsledky:



Ottawa - Montreal 3:2, Minnesota - Detroit 4:1, Calgary - Vancouver 3:4 pp a sn

New York 15. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Juraj Slafkovský a Adam Ružička si v noci na štvrtok pripísali v NHL asistencie. Z víťazstva sa však netešili. Montreal aj so Slafkovským prehral na ľade Ottawy 2:3, Ružičkovo Calgary podľahlo doma Vancouveru 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch.Slafkovský v 49. min prihral na gól Kirbymu Dachovi, Canadiens ním znížili na 1:3. Vo Východnej konferencii im patrí 12. priečka. Calgary je na západe deviate, no neuspelo už vo štvrtom zápase v sérii. Ružička zaznamenal asistenciu pri prvom góle domácich, ktorým v 10. min Mikael Backlund znížil na 1:2.