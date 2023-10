NHL: Slafkovský ani Černák sa z víťazstva netešili

NHL: výsledky:



Tampa Bay - Seattle 3:4 pp, Pittsburgh - Anaheim 3:4, Philadelphia - Carolina 2:3, Boston - Florida 3:2 pp, New York Islanders - Detroit 3:4 pp, Winnipeg - New York Rangers 2:3 pp, Dallas - Columbus 5:3, Vegas - Montreal 3:2 pp a sn, Arizona - Chicago 8:1

New York 31. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v NHL v noci na utorok na ľade obhajcu titulu Vegas Golden Knights 2:3 po nájazdoch. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešil ani obranca Erik Černák, Tampa Bay Lightning podľahla doma Seattlu Kraken 3:4 po predĺžení.Úradujúci šampióni si držia najlepšiu bilanciu v súťaži, z desiatich duelov majú deväť triumfov. Montreal hral tretíkrát za sebou dlhšie ako 60 minút a do tretice sa mu nepodarilo uspieť. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Shea Theodore, Slafkovský nastúpil v druhej útočnej formácii, na bránku nevystrelil a zaznamenal jeden mínusový bod.Černák odohral 23:08 min, čo je jeho sezónne maximum. "Blesky" prehrali proti Seattlu vôbec prvýkrát v histórii. Duel rozhodol v 63. minúte v presilovke Jared McCann.