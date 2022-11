NHL: Slafkovský asistoval, Montreal zvíťazil v Columbuse 3:1

NHL - výsledky:



New Jersey - Toronto 1:2, Buffalo - St. Louis 6:2, Columbus - Montreal 1:3, Pittsburgh - Calgary 2:1 pp a sn, Florida - Boston 5:2, Carolina - Arizona 0:4, Detroit - Nashville 3:0, Minnesota - Winnipeg 6:1, Washington - Philadelphia 3:2 pp, New York Islanders - Edmonton 3:0, Dallas - Chicago 6:4, Colorado - Vancouver 3:4, Seattle - San Jose 8:5, Anaheim - New York Rangers 3:2, Vegas - Ottawa 4:1

New York 24. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu pri víťazstve Montrealu nad Columbusom 3:1 vo štvrtkovom zápase NHL. Do štatistík sa zapísal v 43. min, keď bol pri góle Arbera Xhekaja na 1:1. V stretnutí nastúpil vo štvrtej formácii a na ľade strávil 10:20 min.V programe 15 zápasov sa predstavilo celkovo šesť Slovákov. Z víťazstva sa tešil obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington zdolal doma Philadelphiu 3:2 po predĺžení. V 62. min rozhodol Alexander Ovečkin. Pavol Regenda nastúpil za Anaheim pri výhre "káčerov" nad New Yorkom Rangers 3:2, v bránke hostí sa predstavil Jaroslav Halák. Tomáš Tatar nezabránil ukončeniu rekordnej 13-zápasovej série víťazstiev New Jersey Devils, o ktoré sa postaralo Toronto. Na ľade súpera uspelo 2:1. Calgary v zostave aj s Adamom Ružičkom podľahlo Pittsburghu na ľade protivníka 1:2 po nájazdoch.