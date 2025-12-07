< sekcia Šport
NHL: Slafkovský asistoval pri triumfe nad Torontom
Pre Devils to bola už piata prehra po sebe.
New York 7. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel asistenciou v nočnom zápase NHL k víťazstvu Montrealu na ľade Toronta 2:1 po samostatných nájazdoch. Dvadsaťjedenročný útočník predĺžil bodovú sériu na päť duelov, keď prihral na jediný gól Canadiens z hry, ktorý strelil v 29. minúte v presilovke Cole Caufield. Do bodovania sa nezapísal Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis vyhral v Ottawe 2:1. Prehre na ľade Bostonu nezabránil Šimon Nemec v drese New Jersey.
Pre Devils to bola už piata prehra po sebe. Takú bilanciu majú prvýkrát od decembra 2022. Nemec sa nezapísal do kanadského bodovania vo štvrtom zápase po sebe, čo sa mu stalo druhýkrát v sezóne. Na ľade strávil 20:45 min, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku, prezentoval sa aj zblokovanou strelou a bodyčekom. Na triumfe Bruins sa gólom podieľal aj útočník Morgan Geekie, ktorý má na konte už 22 presných zásahov.
O triumfe Canadiens nad Torontom rozhodol francúzsky útočník Alexandre Texier. V riadnom hracom čase skóroval Caufield, ktorý bodoval v 10. zápase po sebe. „Veľmi sa mi páčila naša hra. Sústredili sme sa na celé ihrisko, hrali sme dôsledne v obrannom aj v útočnom pásme. Vieme, že (Maple Leafs) majú veľa dynamických hráčov, ktorí vedia rozhodovať zápasy. Odviedli sme dobrú prácu v tom, aby sme im v tom zabránili. Hrali sme veľmi dobre v obrannom pásme a aj výkon brankára (Jakuba Dobeša) je niečo, na čom môžeme stavať,“ uviedol Caufield podľa nhl.com. Asistoval mu Slafkovský, ktorý má na konte už 16 kanadských bodov (9+7). V zápase odohral vyše 21 minút, počas ktorých štyrikrát vystrelil na bránku a prezentoval sa aj dvomi hitmi. Oporou Toronta bol brankár Dennis Hildeby, ktorý si pripísal 97,1-percentnú úspešnosť zákrokov.
Útočník Colorada Nathan MacKinnon sa dvomi gólmi podieľal na víťazstve na ľade NY Rangers 3:2. Avalanche ním potvrdili pozíciu najlepšieho tímu Západnej konferencie i celej NHL. Pre Colorado to bolo už 20. víťazstvo v sezóne.
Obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy nedopustili piatu prehru po sebe a na domácom ľade zdolali Columbus 7:6 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol v predĺžení útočník Sam Bennett, ktorý nazbieral v zápase štyri kanadské body. Štyrikrát bodoval aj jeho spoluhráč Brad Marchand.
Hráči Tampy Bay, ktorým naďalej chýba zranený slovenský obranca Erik Černák, prehrali na domácom ľade s NY Islanders 0:2. Do zostavy Lightning sa prvýkrát od 9. novembra vrátil skúsený obranca Victor Hedman.
Hokejisti Edmontonu zvíťazili nad Winnipegom 6:2 po tom, čo po 1. tretine viedli 4:0. Šiesty gól domácich strelil český útočník David Tomášek, ktorý sa vráti do zostavy Edmontonu po troch zápasoch. Oilers zvíťazili v treťom zápase z predošlých štyroch, pričom za uplynulé dva zápasy strelili dokopy 15 gólov. Pre Winnipeg to bola siedma prehra z uplynulých deviatich zápasov.
Presvedčivé víťazstvo dosiahli aj hráči Caroliny, ktorí si na domácom ľade poradili s Nashvillom 6:3.
Brankár Joel Hofer bol veľkou oporou hráčov St. Louis, ktorých domáca Ottawa prestrieľala 42:20, no napriek tomu zvíťazili 2:1. Oba góly hostí strelil útočník Jake Neighbours. Blues zdolali tohto súpera druhýkrát v priebehu desiatich dní. Senators prehrali päť duelov z uplynulých siedmich. Dalibor Dvorský bol so štyrmi streleckými pokusmi jeden z troch najaktívnejších hráčov Blues. Napokon však predĺžil svoju sériu bez bodu na osem zápasov. V stretnutí odohral vyše 11 minút.
Brankári mali zásadný podiel aj na výsledku zápasu Calgary - Utah. Domáci Justin Wolf zneškodnil všetkých 27 striel „mamutov“ a prispel k víťazstvu 2:0. V bránke hostí nastúpil Čech Vítek Vaněček, ktorého prekonal už v 16. sekunde Jegor Šarangovič, no viac už neinkasoval. Connor Zary uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky. V zostave Flames naďalej absentujú dlhodobo zranení slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Hráči Calgary začali sezónu viacerými neúspešnými výsledkami, no z uplynulých deviatich zápasov zvíťazili v šiestich. Utah prehral piaty zápas z predošlých siedmich.
Hráči Vancouveru ukončili sériu štyroch prehier, keď na domácom ľade zdolali Minnesotu 4:2. Brankár Jesper Wallstedt, ktorý bol v nedávnych zápasoch oporou Wild, tentoraz inkasoval štyri góly z 20 striel. Útočník Vancouveru Aatu Räty prispel k triumfu dvomi gólmi a asistenciou.
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
NHL - výsledky
Boston Bruins - New Jersey 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly: 18. Minten (Kastelic, Jeannot), 22. Geekie (E. Lindholm, Zadorov), 57. Mittelstadt (Zacha, Arvidsson), 58. Peeke - 19. Meier (Hischier, L. Hughes). Brankári: Swayman - Allen, strely na bránku: 21:30.
Calgary Flames - Utah Mammoth 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 1. Šarangovič (Kadri, Farabee, 58. Zary. Brankári: Wolf - Vaněček, strely na bránku: 23:27.
Carolina Hurricanes - Nashville Predators 6:3 (3:0, 1:0, 2:3)
Góly: 9. Hall (Blake, Stankoven), 10. Ehlers (Jarvis, Gostisbehere), 20. Carrier (Martinook, Staal), 36. Blake (Ehlers, Miller), 45. Aho, 49. Blake (Ehlers) - 47. Bunting (Haula, Wood), 50. Wood (Svečkov, Stastney), 52. Forsberg (Blankenburg, Stastney). Brankári: Bussi - Saros (50. Annunen), strely na bránku: 40:22.
Ottawa Senators - St. Louis Blues 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 56. Zetterlund (Halliday, Giroux) - 38. Neighbours (Schenn, Suter), 41. Neighbours (Bučnevič). Brankári: Ullmark - Hofer, strely na bránku: 42:20.
Tampa Bay Lightning - New York Islanders 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly: 53. Ritchie (Lee, DeAngelo), 60. Cizikas. Brankári: Johansson - Sorokin, strely na bránku: 32:19.
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 51. Laughton (Roy) - 29. Caufield (SLAFKOVSKÝ, Demidov), rozh. sn Texier. Brankári: Hildeby - Dobeš, strely na bránku: 23:34.
Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Góly: 2. Foegele (Moore), 17. Kuzmenko (Fiala), 20. Clarke (Turcotte, Perry), 25. Clarke (Kempe, Laferriere), 27. Anderson (Danault, Doughty), 50. Turcotte (Anderson, Doughty). Brankári: Kuemper - Knight, strely na bránku: 32:23.
Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 6:2 (4:0, 1:0, 1:2)
Góly: 3. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 5. Draisaitl (Bouchard), 8. Savoie (Ekholm, Podkolzin), 14. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 23. Lazar (Janmark, Emberson), 54. Tomášek (Frederic) - 45. Vilardi (Scheifele, Connor), 56. Koepke (Pearson, Pionk). Brankári: Skinner - Comrie (21. Millic), strely na bránku: 28:21.
Seattle Kraken - Detroit Red Wings 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly: 17. Montour (Eberle, Beniers), 27. Larsson (Dunn, Kartye), 33. Stephenson (Larsson, Tolvanen) - 8. Finnie (Danielson, Sandin-Pelikka), 25. Copp (Edvinsson, Seider), 40. Van Riemsdyk (Compher, Edvinsson), 58. Kane (DeBrincat). Brankári: Daccord - Gibson, strely na bránku: 27:25.
Vancouver Canucks - Minnesota Wild 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Góly: 30. Willander (Karlsson, DeBrusk), 32. E. Pettersson II. (Willander, Räty), 36. Räty (Kane), 46. Räty - 4. Boldy (Zuccarello, Trenin), 58. Zuccarello (Kaprizov, Boldy). Brankári: Tolopilo - Wallstedt, strely na bránku: 20:30.
Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 7:6 pp (1:1, 3:4, 2:1 - 1:0)
Góly: 10. Rodrigues (Samoskevich), 32. Verhaeghe (Jones, Marchand), 34. Verhaeghe (Marchand, Bennett), 37. Jones (Reinhart, Bennett), 45. Marchand (Bennett, Verhaeghe), 55. Lundell (Luostarinen), 65. Bennett (Marchand, Forsling) - 8. Severson (Provorov, Sillinger), 26. Voronkov (Provorov, Werenski), 26. Wood (Coyle, Lundeström), 31. Marčenko (Fantilli, Voronkov), 39. Sillinger (Johnson, Mateychuk), 43. Lundeström (Wood, Smith). Brankári: Bobrovskij - Merzlikins, strely na bránku: 40:31.
New York Rangers - Colorado Avalanche 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 45. Sheary (Trocheck, Miller), 60. Panarin (Zibanejad, Lafreniere) - 28. Kelly (Malinski, Nečas), 56. MacKinnon (Nečas, Manson), 63. MacKinnon (Makar, Nečas). Brankári: Šesťorkin - Blackwood, strely na bránku: 26:42.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 21:36 0 1 1 0 4 2
Šimon Nemec (New Jersey) 20:45 0 0 0 0 2 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 11:10 0 0 0 0 4 0
