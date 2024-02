NHL: Slafkovský bodoval v piatom dueli za sebou, no Montreal prehral

NHL - výsledok:



Montreal - St. Louis 2:7

New York 11. februára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bodoval v piatom zápase zámorskej NHL za sebou. Jeho asistencia však Montrealu nestačila a Canadiens prehrali v nedeľu so St. Louis vysoko 2:7. Devätnásťročný útočník odohral 20:03 min a zaznamenal jeden plusový bod. Slafkovský nazbieral za uplynulých 10 duelov rovnaký počet bodov (6+4).Slafkovský opäť nastúpil na krídle elitného útoku "Habs" po boku kapitána Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. Viac ako 6 minút strávil na ľade v presilovkách. Veľkú časť z toho pri päťminútovej početnej výhode v prvej tretine, no gól v nej nepadol. Päť sekúnd po konci presilovky však Slafkovský vydarenou krížnou prihrávkou našiel nekrytého Suzukiho a ten znížil na 1:2. Montreal mal však počas celého duelu značné problémy s kombináciou a plynulým prechodom do útočnej fázy. V drese Blues sa blysol piatimi asistenciami americký obranca Torey Krug, ďalším hrdinom hostí bol center prvého útoku Robert Thomas, ktorý strelil gól a pridal tri asistencie. Slafkovský bol po Suzukim najvyťažovanejší útočník Canadiens. Hráči St. Louis zvíťazili na ľade súpera piatykrát v sérii a v tabuľke Západnej konferencie im patrí ôsma priečka, Montreal je vo Východnej konferencii trinásty.