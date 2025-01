Slafkovský chce podávať konzistentnejšie výkony: Musím ďalej makať

Montreal 10. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský by v prebiehajúcej sezóne rád podával stabilnejšie výkony. Vo svojom blogu na slovenskej verzii oficiálnej webstránky NHL priznal, že po dobrom zápase zvykne následne odohrať dva zlé, čoho by sa rád v budúcnosti vyvaroval. Dvadsaťročného krídelníka teší súčasná forma Montrealu, ktorý sa opäť dostal do hry o play off.



Canadiens sa po horšom vstupe do ročníka dostali v polovici základnej časti na postupovú priečku, momentálne strácajú na pozíciu s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii tri body, v porovnaní s Columbusom však odohrali o dve stretnutia menej. "Je skvelé, že sme sa v uplynulých týždňoch dostali do mixu na postup do play off. Chceli sme to od začiatku sezóny, potom nám nikto neveril a zrazu sme tu a bojujeme o play off," napísal Slafkovský vo svojom blogu. "Zároveň si však uvedomujeme, že je ešte len polovica sezóny. Máme pred sebou ešte viac ako 40 duelov, takže sa snažíme príliš nelietať v oblakoch. Stojíme nohami na zemi a vždy sa sústredíme len na ďalší zápas. Ale je jasné, že atmosféra je teraz dobrá."



Canadiens vyhrali osem z uplynulých desiatich stretnutí. Podľa Slafkovského začali "Habs" hrať svoj hokej a na ľade je to vidieť: "Zrazu vieme hrať aj proti lepším tímom, proti ktorým sme sa v minulosti trápili, nemali sme puk v útočnom pásme a bolo to ťažké. Teraz sme častejšie na puku, máme dosť striel na bránku a celkovo je všetko veselšie."



Slovenský útočník si v 37 zápasoch ročníka pripísal štyri góly a 18 asistencií. Na presný zásah čaká od 21. decembra. Zažil slabšie obdobia, s návratom do prvého útoku k Nickovi Suzukimu a Cauleovi Caufieldovi však začala jeho produktivita opäť stúpať. "Osobne by som však rád podával konzistentnejšie výkony. Odohrám dobrý zápas a potom mám dva zlé. Napríklad tie v Chicagu a v Colorade boli z mojej strany hrozné. Neviem prečo, skrátka to nejako nevyšlo. Musím skloniť hlavu a ďalej makať," priznal. "Stále cítim, ako keby to bol ešte len môj druhý rok, pretože v tom prvom som odohral len polovicu duelov a potom ma vyradilo zranenie. Verím, že v druhej polovici sa do toho pustím a bude to dobré."



Jednotka drafu z roku 2022 verí, že svoje výkony postupne vygraduje a nadviaže na minulý ročník, v ktorom zaznamenal 50 bodov (20+30) v 82 zápasoch. "Snažím sa eliminovať zlé striedania, pretože viem, že mám niekedy deväť dobrých, deväť zlých striedaní, inokedy je to 12-6. Snažím sa to posúvať v prospech tých lepších striedaní, aby ich bolo čo najviac. Nikto nie je dokonalý, ale tu sa o dokonalosť snažíme a je aj mojím cieľom," uviedol Slafkovský. Na záver vyzdvihol výkony spoluhráča Lanea Hutsona, 20-ročný obranca vo svojej nováčikovskej sezóne zaznamenal už 30 bodov (3+27) v 40 stretnutiach: "Pred niekoľkými týždňami sa ma niekto opýtal, či by som ako fanúšik zaplatil lístok, aby som videl zápas Montreal Canadiens. Potom som uvažoval, čo som mal povedať, a napadlo mi: Áno, zaplatil by som len za to, aby som videl hrať Lanea. Ako fanúšik by som naňho chodil strašne rád. Všetky tie žabky, spoza bránky na útočnú modrú, to je úžasné. Je zaujímavé, že bol na drafte tak ďaleko za mnou, prišiel na rad až ako 62. Pritom je to generačný talent. Zo žartu mu hovorím, že ja by som si ho vtedy zobral ako jednotku."