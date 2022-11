NHL: Slafkovský dostal trest na dva zápasy

New York 9. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens dostal trest zastavenia činnosti na dva zápasy. Dostal ho za tvrdý zákrok na Matta Luffa.



Krídelník Detroitu Red Wings bude mimo hry v NHL 10 až 12 týždňov, keďže podstúpi v dôsledku zranenia operáciu zápästia. Slafkovský dostal po nebezpečnom narazení na mantinel trest do konca zápasu. Podľa oficiálnej stránky NHL ho absencia v dvoch dueloch bude stáť 10.270 dolárov.



Podľa trénera Red Wings Dereka Lalondeho je Luffovo zranenie vážne. "Nešťastný moment. Je to zákrok, ktorému sa chcete vyhnúť, presne pre to, čo sa stalo. Luff sa vážne zranil," citovala trénera oficiálna stránka nhl.com. Tvrdý zákrok kritizovali aj Luffovi spoluhráči. "Bol to škaredý hit a myslím si, že Slafkovský to hneď vedel. Nemôžete niekoho takto naraziť. Je desivé vidieť spoluhráča alebo kohokoľvek naraziť do mantinelu týmto spôsobom," reagoval kapitán Detroitu Dylan Larkin.



Osemnásťročný Slafkovský stihol pred zákrokom odohrať vo štvrtom útoku 10:33 minúty a do štatistík si pripísal aj jednu strelu.