NHL: Slafkovský jednotkou preddraftového rebríčka

korčuliari v európskych súťažiach: 1. Juraj SLAFKOVSKÝ (SR/TPS Turku), 2. Joakim Kemell (Fín./JYP Jyväskylä), 3. Šimon NEMEC (SR/HK Nitra), ..., 20. Filip MEŠÁR (SR/HK Poprad), 42. Adam SÝKORA (SR/HK Nitra), 45. Alex ŠOTEK (SR/HC Slovan Bratislava)



brankári v európskych súťažiach: 1. Topias Leinonen (Fín./JYP Jyväskylä), 2. Hugo Hävelid (Švéd./Linköping), 3. Jan Špunar (ČR/Olomouc)



korčuliari v severoamerických súťažiach: 1. Shane Wright (Kan./Kingston, OHL), 2. Logan Cooley (USA/USA 18, USNTDP Juniors, USHL), 3. Cutter Gauthier (USA/USA 18, USNTDP Juniors, USHL), ..., 58. Servác PETROVSKÝ (SR/Owen Sound, OHL), 89. Marián MOŠKO (SR/Lincoln Stars, USHL)



brankári v severoamerických súťažiach: 1. Tyler Brennan (Kan./Prince George Cougars, WHL), 2. Ivan Žigalov (Biel./Sherbrooke Phoenix, QMJHL), 3. Dylan Silverstein (USA/USA 18, USNTDP Juniors, USHL)



New York 5. mája (TASR) - Juraj Slafkovský vstúpi do tohtoročného draftu NHL ako jednotka preddraftového rebríčka Centrálneho skautského úradu (Central Scouting) medzi korčuliarmi z európskych súťaží. V jeho záverečnom vydaní sa vyšvihol na čelo poradia, keď preskočil doterajšieho lídra Fína Joakima Kemella z JYP Jyväskylä. Osemnásťročný krídelník tak má veľkú šancu, že sa stane najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v histórii. Rekord drží Marián Gáborík, ktorého si Minnesota vybrala v roku 2000 z tretieho miesta.Slafkovský zažiaril na ZOH v Pekingu, kde siedmimi gólmi pomohol Slovensku k zisku historických bronzových medailí. Ako 17-ročný sa stal najproduktívnejším hokejistom, najlepším strelcom i najužitočnejším hráčom olympijského turnaja (MVP). Následne sa mu darilo aj v play off fínskej ligy, kde postúpil s TPS Turku až do finále. V základnej časti Liigy získal 10 bodov (5+5) v 31 zápasoch, vo vyraďovačke zaznamenal dva góly a päť asistencií v 18 dueloch. "" uviedol Goran Stubb, hlavný európsky skaut NHL.Vysoko by sa mal v drafte umiestniť aj jeho krajan a ďalší bronzový medailista z Pekingu Šimon Nemec, obrancovi Nitry patrí v záverečnom rebríčku medzi európskymi korčuliarmi tretie miesto. Útočník Filip Mešár z Popradu figuruje na 20. priečke, Adam Sýkora z Nitry je 42.Rebríček korčuliarov zo severoamerických súťaží ovládol Shane Wright z Kingstonu v juniorskej Ontario Hockey League (OHL). Kanadského centra zámorskí experti dlhodobo favorizujú za tohtoročnú draftovú jednotku. Prvé miesto medzi európskymi brankármi obhájil Fín Topias Leinonen z juniorského tímu JYP Jyväskylä, medzi severoamerickými brankármi sa udržal na čele rebríčka Tyler Brennan z Prince George v juniorskej Western Hockey League.Pred štvrtkovým vydaním záverečného rebríčka mali zástupcovia Centrálneho skautského úradu päť dní mítingy v Toronte s najväčšími nádejami tohtoročného draftu, s ďalšími hráčmi komunikovali prostredníctvom videokonferencií. Tohtoročný draft NHL sa uskutoční 7. a 8. júla v hale Bell Centre v Montreale. O poradí na vstupnom drafte rozhodne draftová lotéria, ktorá je na programe 10. mája. Informoval o tom web NHL.