NHL: Slafkovský o príchode Demidova do Montrealu: Môže nám len pomôcť

Montreal 12. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa teší, že v závere sezóny NHL posilní kabínu Montrealu Canadiens talentovaný ruský útočník Ivan Demidov. Vedenie Petrohradu ho po vypadnutí z play off KHL uvoľnilo do zámoria a s klubom podpísal nováčikovskú zmluvu.



Slafkovskému sa zvýši konkurencia v ofenzíve kanadského tímu, no cíti, že príchod 19-ročného krídelníka môže tímu prospieť. „Sme z neho nadšení, má za sebou skvelú sezónu v Rusku a tešíme sa na to, čo nám môže priniesť. Hráme dobre, ideme správnym smerom - a on nám môže len pomôcť,“ citovala ho slovenská verzia oficiálnej stránky profiligy.



Montreal si Demidova vybral vlani v 1. kole draftu z piateho miesta. V tejto sezóne nazbieral v drese Petrohradu 49 bodov (19+30) v 65 zápasoch základnej časti KHL. Prekonal tým bodový rekord hráča do 20 rokov, ktorý stanovil v ročníku 2016/2017 Kirill Kaprizov (42 b.). V play off pridal päť bodov (3+2) v šiestich dueloch.



"Máme tu veľa dobrých hráčov a konkurencia je zase o niečo vyššia," povedal Slafkovský. "O to viac chcete pre tím urobiť ešte viac a predvádzať ešte lepšie akcie."