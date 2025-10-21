< sekcia Šport
NHL: Slafkovský pomohol tretím gólom v sezóne k víťazstvu Montrealu
Montreal nedopustil druhú domácu prehru za sebou a pribrzdil Buffalo, ktoré predtým zvíťazilo v dvoch zápasoch.
Autor TASR
New York 21. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský z Montrealu strelil v nočnom zápase NHL proti Buffalu svoj tretí gól v sezóne. Prispel ním k víťazstvu 4:2, pričom skóroval v druhom stretnutí za sebou. Canadiens dosiahli už piatu výhru v tomto ročníku a bodovo sa vyrovnali lídrovi Atlantickej divízie Detroitu. V súboji popredných tímov konferencií zvíťazili hráči Vegas nad Carolinou 4:1.
Montreal nedopustil druhú domácu prehru za sebou a pribrzdil Buffalo, ktoré predtým zvíťazilo v dvoch zápasoch. Sabres zdolal piatykrát v rade. Slafkovský nastúpil tradične na pravom krídle prvého útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Na ľade strávil 17:17 min. a do štatistík mu pribudol aj plusový bod. V 23. minúte sa zapojil do ofenzívnej akcie, v ktorej najskôr zblízka nepremenil sľubnú šancu, no krátko na to sa presadil v predbránkovom priestore a zužitkoval prihrávku Noaha Dobsona. Prezentoval sa tromi strelami na bránku a aj dvomi menšími trestami, obe dostal za hrubosť. Najskôr sa v 17. minúte dostal do potýčky s obrancom Zachom Metsom, pre ktorého to bol prvý zápas v NHL, a v druhej tretine aj s útočníkom Tageom Thompsonom. Slafkovského po zápase vyhlásili za prvú hviezdu duelu. Slovenský útočník má po siedmich odohratých zápasoch bilanciu 3+0.
Hráči New Yorku Rangers prehrali na domácom ľade aj štvrtý zápas v sezóne, keď podľahli Minnesote 1:3. V predošlých troch ani raz neskórovali, no v noci na utorok strelili gól už v prvej minúte. Na gól Artemija Panarina však nenadviazali a Wild tromi gólmi otočili skóre. Rangers prehrali piaty zápas z ôsmich, Minnesota zvíťazila prvýkrát po troch prehrách.
Domáci ľad naplno využili hráči Philadelphie, ktorí zdolali Seattle 5:2. Kraken prvýkrát v sezóne nebodoval na ľade súpera. Tromi asistenciami sa na víťazstve Flyers podieľal obranca Cam York, dvakrát skóroval Owen Tippett.
Hokejisti Calgary prehrali piaty zápas v sérii, keď na domácom ľade podľahli Winnipegu 1:2. Slovenský útočník Samuel Honzek naďalej čaká na prvý bod v NHL, na ľade strávil 9:19 min. a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod. Víťazný gól strelil kanadský veterán Jonathan Toews, pre ktorého to bol prvý presný zásah vo farbách Jets.
V súboji popredných tímov oboch konferencií zvíťazili hráči Vegas nad Carolinou 4:1. Golden Knights triumfovali vo štvrtom zápase v rade a postarali sa o prvú prehru „hurikánov“ v sezóne. Duel sa predčasne skončil pre domáceho brankára Adina Hilla, ktorý pre zranenie odstúpil už v 10. minúte.
NHL - výsledky
New York Rangers - Minnesota 1:3, Philadelphia - Seattle 5:2, Montreal - Buffalo 4:2 /SLAFKOVSKÝ za domácich 1+0/, Calgary - Winnipeg 1:2, Vegas - Carolina 4:1
