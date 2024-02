NHL: Slafkovský potvrdil svoju výbornú formu v sobotňajšom stretnutí

New York 11. februára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský potvrdil svoju výbornú formu v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL. Devätnásťročný útočník zaznamenal desiaty gól v prebiehajúcej sezóne, jeho Montreal však napriek tomu nestačil na Dallas (2:3). Strelecky sa presadil aj Tomáš Tatar zo Seattlu.



Slafkovský nastúpil opäť na krídle elitného útoku Canadiens. Do streleckej listiny sa zapísal v treťom stretnutí za sebou a v uplynulých deviatich dueloch sa gólovo presadil až šesťkrát. Proti Dallasu preukázal svoju pohotovosť v 39. minúte, keď mu spoza bránky adresoval prihrávku kapitán Nick Suzuki a Slafkovský prekonal brankára Jakea Oettingera strelou z veľkého uhla. "Každým zápasom sa zlepšuje. Skúsenosti, ktoré získava večer čo večer proti najlepším formáciám, sú niečo, čo nemôžete získať na tréningu. Za uplynulých pár mesiacov urobil naozaj veľký pokrok," pochválil Slafkovského kapitán "Habs" Nick Suzuki. Bronzový medailista z Pekingu 2022 v uplynulých deviatich dueloch nazbieral dokopy deväť bodov (6+3).



Za skvelou formou draftovej jednotky z roku 2022 má stáť aj americký špecialista na streľbu Glen Tucker. Slovenský tínedžer niekoľko týždňov absolvuje špecializované tréningy zamerané na zlepšenie streľby pod vedením kouča s prezývkou "doktor strela". Ten v minulosti trénoval niekoľko súčasných kanonierov NHL vrátane českého útočníka Davida Pastrňáka z Bostonu či amerického centra Austona Matthewsa (Toronto).



Spomedzi šestice Slovákov zaznamenal v noci na nedeľu presný zásah ešte Tatar. Jeho Seattle však prehral na ľade Philadelphie 2:3. Tridsaťtriročný útočník figuroval v prvom útoku Kraken a v 18. minúte vyrovnal na 1:1. Aktívnym pohybom si našiel miesto medzi kruhmi, zbavil sa brániaceho hráča a strelou pod vyrážačku prekonal Cala Petersena.



Kvarteto Šimon Nemec (N. Jersey), Martin Fehérváry (Washington), Erik Černák (Tampa Bay) a Martin Pospíšil (Calgary) sa do štatistík nezapísalo.