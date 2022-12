NHL: Slafkovský prispel gólom k triumfu Montrealu v Calgary

výsledky NHL:



Calgary - Montreal 1:2 /Ružička 0+1 - Slafkovský 1+0/, Buffalo - Colorado 4:6, New Jersey - Nashville 3:4 pp, Philadelphia - Tampa Bay 1:4 /za hostí Černák 0+1/, Pittsburgh - Vegas 4:3, Minnesota - Edmonton 5:3, St. Louis - Carolina 4:5, Dallas - Anaheim 5:0, Seattle - Washington 1:2 po 2. tretine /za hostí Fehérváry 1+0/, Vancouver - Florida 1:4 po 2. tretine, Los Angeles - Arizona 1:3 v 2. tretine

New York 2. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na piatok v NHL gólom k triumfu Montrealu na ľade Calgary 2:1. Už po trinástich sekundách otvoril skóre a pripísal si na konto štvrtý presný zásah v sezóne. Útočník Calgary Adam Ružička zaznamenal asistenciu. Strelecky sa presadil aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry, Capitals viedli po druhej tretine na ľade Seattlu 2:1.Montreal mal v Calgary raketový úvod. Sean Monahan vnikol do útočného pásma, Jacob Markström proti nemu vykorčuľoval, no odrazený puk sa dostal k Slafkovskému, ktorý ho nasmeroval do odkrytej bránky V 39. minúte mohol slovenský krídelník zvýšiť na 2:0, trafil však žŕdku. V závere druhej tretiny sa Calgary podarilo vyrovnať zásluhou Eliasa Lindholma po akcii, ktorú začal Ružička. V 47. minúte však rozhodol o triumfe Canadiens v presilovke Cole Caufield. Slafkovský strávil na ľade 12:39 min a zaznamenal plusový bod rovnako ako Ružička, ktorý absolvoval 15:03 min.Obranca Erik Černák sa podieľal asistenciou na víťazstve Tampy Bay vo Philadelphii 4:1. Slovenský zadák bol na ľade 17:09 min, do štatistík mu pribudol plusový bod. Dva góly hostí vsietil Nick Paul, kanonier Steven Stamkos dosiahol jubilejný 1000. bod v profilige. New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehralo doma s Nashvillom 3:4 po predĺžení. Tatar odohral 14:11 min a mal mínusový bod.