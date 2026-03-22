NHL: Slafkovský sa stal prvým 60-bodovým Slovákom od sezóny 2019/2020
Dvadsaťjedenročný Slafkovský strelil svoj 26. gól v presilovke a vytvoril klubový rekord v počte zásahov v početnej výhode medzi hráčmi do 22 rokov, keď prekonal zápis Stephana Richera (25).
Autor TASR
Montreal 22. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zažil svoj najproduktívnejší zápas v kariére NHL. K víťazstvu Montrealu Canadiens nad New Yorkom Islanders 7:3 prispel v noci na nedeľu dvoma gólmi a dvoma asistenciami a odohral svoj prvý štvorbodový zápas v kariére NHL.
Slafkovský nazbieral v tejto sezóne 61 bodov (27+34) v 69 zápasoch a vylepšil si svoje osobné maximum. Zo slovenských hráčov dosiahol naposledy na 60-bodovú métu v základnej časti Tomáš Tatar, ktorý v skrátenej covidovej sezóne 2019/2020 nazbieral takisto v drese Canadiens 61 bodov (22+39) v 68 zápasoch.
Do konca základnej časti odohrá Montreal ešte 13 zápasov, Slafkovský sa môže stať prvým 70-bodovým slovenským hráčom po štrnástich rokoch. V sezóne 2011/12 pokorili túto métu Marián Hossa (77, Chicago Blackhawks) a Marián Gáborík (76, New York Rangers).
Dvadsaťjedenročný Slafkovský strelil svoj 26. gól v presilovke a vytvoril klubový rekord v počte zásahov v početnej výhode medzi hráčmi do 22 rokov, keď prekonal zápis Stephana Richera (25).
Proti Islanders žiarila celá prvá útočná formácia Canadiens a všetci traja jej členovia zaznamenali minimálne štyri body. Cole Caufield dosiahol hetrik a na konte má už 43 gólov, pridal aj dve asistencie, Slafkovský mal bilanciu 2+2 a kapitán tímu Nick Suzuki 0+4. Za posledných 35 rokov nazbierali traja hráči Canadiens po štyroch bodoch v jednom zápase len Sheldon Souray, Michael Ryder a Mike Ribeiro (10. januára 2004) a Brian Savage, Martin Ručinský a Trevor Linden (21. októbra 2000)
Pred Caufieldom mal naposledy päťbodový zápas v drese Candiens Max Domi (2+3, 26. februára 2019).
