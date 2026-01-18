< sekcia Šport
NHL: Slafkovský strelil jubilejný 60. gól na ľade Ottawy
Slafkovský poslal svoj tím do vedenia v 4. minúte počas presilovky, keď prekonal brankára Leeviho Meriläinena strelou do pravého horného rohu.
Autor TASR
New York 18. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na nedeľu v zámorskej NHL dva góly a prispel tak k výhre Montrealu Canadiens, ktorí triumfovali na ľade Ottawy 6:5 po predĺžení. Okrem neho bol v akcii ešte Martin Fehérváry, jeho Washington nestačil na Floridu 2:5.
Slafkovský poslal svoj tím do vedenia v 4. minúte počas presilovky, keď prekonal brankára Leeviho Meriläinena strelou do pravého horného rohu. Pre 21-ročného slovenského hráča to bol 60. gól a 150. bod v zámorskej profilige. Ďalší presný zásah prišiel v 56. minúte za stavu 3:5, keď pred bránkou tečoval strelu Lanea Hutsona. Slafkovský strávil na ľade rovných 20 minút a duel ukončil s mínuskou. Fehérváry bol v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom, jeho ice time bol 18:46 a duel ukončil s mínusovým bodom.
Mimo zostavy bol opäť Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo 1:4 s Carolinou. Štvrtý hetrik v akriére si v tomto dueli pripísal ruský útočník Andrej Svečnikov. Ďalší Slovák Martin Pospíšil zas chýbal v zostave Clagary, pričom v noci na sobotu bol v akcii po zranení prvýkrát od októbra, a to vo farmárskom tíme Calgary Wranglers.
výsledky - NHL:
Anaheim - Los Angeles 2:1 pp, Vancouver - Edmonton 0:6, Vegas - Nashville 7:2, Calgary - NY Islanders 4:2, Utah - Seattle 6:3, New Jersey - Carolina 1:4, Ottawa - Montreal 5:6 pp /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 2+0/, Pittsburgh - Columbus 3:4 pp a sn, Washington - Florida 2:5, Winnipeg - Toronto 3:4 pp, Chicago - Boston 2:5
