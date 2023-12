NHL: Slafkovský strelil víťazný gól, Montreal vyhral v Chicagu 5:2

NHL - výsledky:



Detroit - Philadelphia 7:6 pp a sn, NY Rangers - Edmonton 3:4, Winnipeg - Boston 5:1, Chicago - Montreal 2:5 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+1/

New York 23. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na sobotu pripísal v zápase zámorskej NHL na ľade Chicaga gól a asistenciu. Jeho tím vyhral 5:2, slovenský hráč sa postaral v 38. minúte o víťazný gól a pri štvrtom asistoval kapitánovi Nickovi Suzukimu. Tretí dvojbodový zápas v kariére a druhý v rade dosiahol v dueli proti tohtoročnej draftovej jednotke Connorovi Bedardovi.Montreal zaznamenal proti Chicagu piate víťazstvo za sebou a zároveň bodoval v piatom dueli v rade. Okrem Slafkovského mali po jednom góle i asistencii aj Suzuki a David Savard. Bedard si pripísal jednu asistenciu, bol pri úvodnom góle Ryana Donata v 17. minúte. Slafkovský získal okrem dvoch kanadských bodov aj jeden plusový, vyslal tri strely na bránku a na ľade strávil 14:58 minúty. Po zápase bol vyhlásený za prvú hviezdu.Cestu k víťazstvu si skomplikoval Detroit, ktorý napokon zdolal Philadelphiu 7:6 po samostatných nájazdoch. Domáci viedli po úvodnom dejstve 5:1, dva úvodné góly vsietil Patrick Kane a 18 sekúnd pred odchodom do šatne prihral na piaty Shayneovi Gostisbeherovi. Ich súper sa však dostal v záverečnej tretine na krátko do vedenia a predĺženie zachraňoval Dylan Larkin. Rozhodujúci nájazd premenil Kane a ukončil tak štvorzápasovú sériu svojho tímu bez bodu.