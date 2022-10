NHL: Slafkovský začne sezónu v Montreale

Montreal 10. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odštartuje sezónu pravdepodobne v drese Montrealu Canadians. Klub NHL poslal v pondelok na farmu útočníkov Rafaela Harveyho-Pinarda a Jesseho Ylönena, obrancov Justina Barrona s Ottom Leskinenom a brankára Caydena Primeaua. Prvý duel odohrá Montreal vo štvrtok o 1.00 SELČ proti Torontu Maple Leafs a Slafkovský by nemal chýbať v zostave, ktorú oficiálne oznámia v pondelok pred polnocou SELČ.



Slafkovský sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si klub zámorskej profiligy vybral z prvého miesta draftu. Z najvyššej pozície po ňom siahol Montreal. Osemnásťročný krídelník tak prekonal dovtedajší rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybrala z tretieho miesta Minnesota Wild. Slafkovský odohral v príprave za Montreal šesť duelov a pripísal si dve asistencie.



"Vždy som veril, že sa dostanem do prvého tímu Montrealu. Dozvedel som sa to spolu s ostatnými mladými chalanmi pred dnešným tréningom. Je to len začiatok sezóny a musíme bojovať, aby sme si udržali miesto v tíme. Budem sa snažiť stále na sebe pracovať. Od začiatku pobytu v kempe som sa usiloval zlepšiť v korčuľovaní, vedení puku a robiť na ľade tie správne veci. Telefonoval som s mojimi rodičmi, aby prišli. Dúfam, že to stihnú a uvidia môj prvý zápas v drese Montrealu v NHL," povedal Slafkovský pre twitterové konto klubu.



Najužitočnejší hráč ZOH 2022 má veľké šance, že sa predstaví v otváracom zápase Montrealu vzhľadom na početné zranenia v útoku. Canadiens nepomôžu v úvode sezóny Fín Joel Armia ani Kanaďan Paul Byron. Na pondelkovom tréningu v Bell Centre tréner Martin St. Louis zaradil Slafkovského do tretieho útoku.