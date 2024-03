Koch po premiére chválil aj tréner Tourigny: Užil som si to

Tempe 8. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Patrik Koch zažil v 27 rokoch premiéru v NHL. Odbil si ju v drese Arizony v nočnom zápase proti Minnesote, v ktorom Coyotes prehrali 2:5. Koch sa stal 97. slovenským hráčom v NHL. Jeho výkon pochválil aj Andre Tourigny, tréner Coyotes.



Kocha povolalo vedenie Arizony len v deň zápasu s Wild po tom, ako vymenilo Troya Stechera do Edmontonu Oilers a z dôvodu možnej výmeny pred piatkovou uzávierkou prestupov šetrilo ďalšieho obrancu Matta Dumbu. "Bol to úžasný pocit, je to vec, o ktorej každý hráč sníva od detstva. Je to splnený sen," povedal Koch v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.



Celé sa to zbehlo rýchlo. "Doobeda som bol s deťmi vonku a o jednej mi volali, že ma povolali a mám prísť s tým, že ešte nie je isté či budem hrať. Keď som prišiel, tak mi oznámili, že nastúpim, takže som bol veľmi šťastný," pokračoval Koch, ktorý v tejto sezóne odohral z AHL za Tucson Roadrunners 47 zápasov s bilanciou 1+10.



Pred zápasom absolvoval slovenský bek tradičné nováčikovské sólo kolečko. "Veľmi som sa tešil, užil som si to celé. Jediné, čo ma mrzí je, že sme to nedotiahli do víťazného konca," dodal Koch, ktorý nastúpil s číslom 64 ako siedmy obranca Coyotes. Odohral 9:20 minúty, mal jednu strelu na bránku, štyri hity a dostal desaťminútový trest za účasť v hromadnej šarvátke na konci duelu, keď sa pobil s Jacobom Lucchinim. "Bola to len strkanica, nič vážne," pousmial sa.



Koch zostal s prvým tímom Coyotes, ale či nastúpi aj v noci na sobotu v ďalšom domácom zápase proti Detroitu Red Wings ešte nevie. "Vôbec neviem, čo bude. Ostal som s prvým tímom a čakám čo bude ďalej. Som veľmi vďačný za príležitosť. Celé sa to udialo rýchlo ani som nestihol nad tým rozmýšľať. Uvedomil som si to až na zápase," uzavrel slovenský obranca.



Výkon Kocha pochválil aj tréner "kojotov". "Bojoval, hral dobre v situáciách jedného proti jednému, s pukom hral jednoducho a bez chyby. Odviedol dobrú prácu," povedal pre klubový web Andre Tourigny