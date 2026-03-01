< sekcia Šport
NHL: Slováci nebodovali, Dallas vyhral ôsmy duel v sérii
Slafkovský odohral 14:23 minút, trikrát vystrelil na bránku, dal jeden bodyček a pripísal si jednu mínusku.
Autor TASR,aktualizované
New York 1. marca (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Washingtonom Capitals 6:2 a poskočili na štvrté miesto vo Východnej konferencii. Slovenskí reprezentanti Juraj Slafkovský ani Martin Fehérváry sa do kanadského bodovania nezapísali. Hráči Caroliny zdolali Detroit 5:2, vyhrali piaty duel v sérii, bodovali v dvanástom po sebe a sú na čele Východnej konferencie.
Slafkovský odohral 14:23 minút, trikrát vystrelil na bránku, dal jeden bodyček a pripísal si jednu mínusku. Fehérváry bol s 21:28 minútami druhý najvyťaženejší hráč Capitals a do štatistík si pripísal aj jednu strelu, štyri hity a tri zablokované pokusy súpera. Domácich potiahol za triumfom prvý útok, Cole Caufield strelil dva góly, kapitán Nick Suzuki mal bilanciu 1+2 a Kirby Dach pridal jeden presný zásah. Montreal bodoval v siedmom zápase za sebou, víťazstvo vychytal Jakub Dobeš, ktorý kryl 27 striel. „Páčilo sa mi, ako sme bojovali. Od začiatku sme boli v zápase a využíval sme šance," povedal pre nhl.com tréner Canadiens Martin St. Louis. Oba góly hostí strelil Alexander Ovečkin, na konte má už 921 zásahov v základnej časti. Chýbajú mu už len dva góly k tomu, aby sa stal druhým hráčom v histórii s 1000 gólmi v základnej časti a play off. Wayne Gretzky strelil celkovo 1016 gólov (894 v základnej časti, 122 v play off).
V drese San Jose nastúpil opäť Pavol Regenda a Sharks zvíťazili doma nad Edmontonom 5:4. Slovenský útočník sa predstavil vo štvrtom útoku, na ľade strávil necelých jedenásť minút a do štatistík si pripísal jednu strelu, jeden bodyček a jeden zablokovaný pokus súperov. Na ľade bol pri góle Barclaya Goodrowa, ktorý v 18. minúte dostal „žralokov" do vedenia 3:1. Kapitán hostí Connor McDavid zaznamenal tri asistencie a tabuľku produktivity súťaže vedie už so 103 bodmi (35+68). Skóre zápasu otvoril kurióznym gólom Macklin Celebrini, ktorý si všimol, že brankár Edmontonu Connor Ingram si išiel do rohu pre stratenú hokejku a zakončil do opustenej bránky.
V ďalšom súboji dvoch slovenských hráčov uspel Šimon Nemec, ktorého New Jersey vyhralo v St. Louis 3:1. Dvadsaťdvaročný obranca odohral 17:56 minút a mal dve strely na bránku. Dalibor Dvorský sa predstavil v druhom útoku domácich, na ľade strávil 17:23 min a ku štyrom strelám na bránku pridal aj jeden plusový bod. Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo v Los Angeles 0:2, slovenský útočník odohral 9:21 min a rozdal dva bodyčeky. Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala doma s Buffalom 2:6. Sabres vyhrali tretí duel po sebe a na východe sú už tretí len o štyri body za Lightning.
New York Islanders zvíťazili v Columbuse 4:3 po predĺžení, dosiahli štvrtý triumf v sérii a posunuli sa na siedme miesto vo Východnej konferencii. Na jej čele je Carolina, ktorá zdolala Detroit 5:2 a šnúru triumfov natiahla na päť. Dallas vyhral doma nad Nashvillom 3:2 a zaznamenal už ôsmy triumf v sérii.
sumáre:
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 30. Zibanejad (Trocheck, Miller), 43. Raddysh (Gavrikov, Brisson), rozh. náj. Trocheck – 3. Mantha (Karlsson, Rust), 22. Shea (Clifton, Lizotte). Brankári: Šesťorkin - Skinner, strely na bránku: 25:33.
Philadelphia Flyers – Boston Bruins 3:1(0:0, 0:0, 3:1)
Góly: 44. Konecny (Dvorak, Drysdale), 52. Drysdale (Konecny, Dvorak), 60. Couturier (Cates) – 54. McAvoy (H. Lindholm, Zacha). Brankári: Vladař - Swayman, strely na bránku: 17:27.
San Jose Sharks – Edmonton Oilers 5:4 (3:1, 0:1, 2:2)
Góly: 9. Celebrini (Smith), 12. Misa (Toffoli), 18. Goodrow (Ostapchuk, Klingberg), 46. Wennberg (Kurashev, Ferraro), 50. Muchamadullin (Eklund, Misa) – 15. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 36. Bouchard (McDavid, Ekholm), 43. Frederic (Savoie), 48. Walman (McDavid, Bouchard). Brankári: Askarov - Ingram, strely na bránku: 33:24.
St. Louis Blues – New Jersey Devils 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly: 59. Bučnevič (Suter) – 26. Meier (Pesce, L. Hughes), 40. Hamilton (J. Hughes, Markström), 60. Hischier (Bratt, Brown). Brankári: Binnington - Markström, strely na bránku: 26:33.
Colorado Avalanche – Chicago Blackhawks 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Góly: 40. Makar (MacKinnon, Nečas), 48. Brindley (Malinski, Toews), 59. Makar (MacKinnon, Nečas) – 7. Bedard (Bertuzzi, Teräväinen). Brankári: Blackwood - Knight, strely na bránku: 35:15.
Columbus Blue Jackets – New York Islanders 3:4 pp (1:0, 2:3, 0:0 - 0:1)
Góly: 3. Lundeström (Fabbro, Wood), 24. Marchment (Coyle, Werenski), 39. Fantilli (Werenski) – 32. Lee (Mayfield, Pageau), 32. Pageau, 38. Mayfield (Barzal), 62. Holmström (DeAngelo, Barzal). Brankári: Greaves - Sorokin, strely na bránku: 30:26.
Carolina Hurricanes – Detroit Red Wings 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Góly: 15. Hall, 20. Aho (Gostisbehere, Jarvis), 23. Robinson (Carrier, Walker), 43. Gostisbehere (Blake, Hall), 46. Blake (Hall, Gostisbehere) – 39. Edvinsson (DeBrincat, Larkin), 40. Kane (Seider, Compher). Brankári: Andersen - Talbot, strely na bránku: 36:29.
Los Angeles Kings – Calgary Flames 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 36. Laferriere (Byfield, Moore), 60. Kempe (Panarin). Brankári: Forsberg - Wolf, strely na bránku: 37:29.
Montreal Canadiens – Washington Capitals 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Góly: 1. Caufield, 15. Caufield (Suzuki, Struble), 33. Matheson (Bolduc, Newhook), 37. Dach (Suzuki), 57. Suzuki, 59. Evans - 14. Ovečkin (Beauvillier, Chisholm), 53. Ovečkin (Strome, Beauvillier). Brankári: Dobeš - Lindgren, strely na bránku: 25:29.
Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
Góly: 37. James (Bjorkstrand, Hedman), 46. Hedman (Raddysh) – 6. Dahlin (Power), 7. Norris (Doan, Metsa), 9. Norris (Byram, Benson), 16. Thompson (Krebs, Dahlin), 22. Metsa, 44. Tuch (Dahlin, Quinn). Brankári: Vasilevskij (22. Johansson) - Luukkonen, strely na bránku: 38:35.
Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 2:5 (1:1, 1:4, 0:0)
Góly: 3. Rielly (Matthews, McCabe), 34. Nylander (Laughton, Maccelli) – 11. Chabot (Tkachuk, Cozens), 24. Cozens (Chabot, Zetterlund), 34. Batherson, 36. Batherson, 37. Cozens (Stützle, Sanderson). Brankári: Woll (37. Stolarz) - Ullmark, strely na bránku: 23:40.
Dallas Stars – Nashville Predators 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 37. Johnston (Benn, Robertson), 46. Bastian (Harley), 62. J. Robertson (Heiskanen, Johnston) – 15. Bunting (Wood, Evangelista), 16. Stamkos (Evangelista). Brankári: Oettinger - Saros, strely na bránku: 25:27.
Seattle Kraken – Vancouver Canucks 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 8. Dunn (Stephenson), 11. Stephenson (Larsson, Schwartz), 34. Eberle, 52. Beniers (Eberle, Stephenson), 57. Eberle (McCann, Oleksiak) – 29. Öhgren (Garland, Joseph). Brankári: Daccord - Lankinen, strely na bránku: 25:28.
Slafkovský odohral 14:23 minút, trikrát vystrelil na bránku, dal jeden bodyček a pripísal si jednu mínusku. Fehérváry bol s 21:28 minútami druhý najvyťaženejší hráč Capitals a do štatistík si pripísal aj jednu strelu, štyri hity a tri zablokované pokusy súpera. Domácich potiahol za triumfom prvý útok, Cole Caufield strelil dva góly, kapitán Nick Suzuki mal bilanciu 1+2 a Kirby Dach pridal jeden presný zásah. Montreal bodoval v siedmom zápase za sebou, víťazstvo vychytal Jakub Dobeš, ktorý kryl 27 striel. „Páčilo sa mi, ako sme bojovali. Od začiatku sme boli v zápase a využíval sme šance," povedal pre nhl.com tréner Canadiens Martin St. Louis. Oba góly hostí strelil Alexander Ovečkin, na konte má už 921 zásahov v základnej časti. Chýbajú mu už len dva góly k tomu, aby sa stal druhým hráčom v histórii s 1000 gólmi v základnej časti a play off. Wayne Gretzky strelil celkovo 1016 gólov (894 v základnej časti, 122 v play off).
V drese San Jose nastúpil opäť Pavol Regenda a Sharks zvíťazili doma nad Edmontonom 5:4. Slovenský útočník sa predstavil vo štvrtom útoku, na ľade strávil necelých jedenásť minút a do štatistík si pripísal jednu strelu, jeden bodyček a jeden zablokovaný pokus súperov. Na ľade bol pri góle Barclaya Goodrowa, ktorý v 18. minúte dostal „žralokov" do vedenia 3:1. Kapitán hostí Connor McDavid zaznamenal tri asistencie a tabuľku produktivity súťaže vedie už so 103 bodmi (35+68). Skóre zápasu otvoril kurióznym gólom Macklin Celebrini, ktorý si všimol, že brankár Edmontonu Connor Ingram si išiel do rohu pre stratenú hokejku a zakončil do opustenej bránky.
V ďalšom súboji dvoch slovenských hráčov uspel Šimon Nemec, ktorého New Jersey vyhralo v St. Louis 3:1. Dvadsaťdvaročný obranca odohral 17:56 minút a mal dve strely na bránku. Dalibor Dvorský sa predstavil v druhom útoku domácich, na ľade strávil 17:23 min a ku štyrom strelám na bránku pridal aj jeden plusový bod. Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo v Los Angeles 0:2, slovenský útočník odohral 9:21 min a rozdal dva bodyčeky. Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala doma s Buffalom 2:6. Sabres vyhrali tretí duel po sebe a na východe sú už tretí len o štyri body za Lightning.
New York Islanders zvíťazili v Columbuse 4:3 po predĺžení, dosiahli štvrtý triumf v sérii a posunuli sa na siedme miesto vo Východnej konferencii. Na jej čele je Carolina, ktorá zdolala Detroit 5:2 a šnúru triumfov natiahla na päť. Dallas vyhral doma nad Nashvillom 3:2 a zaznamenal už ôsmy triumf v sérii.
sumáre:
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 30. Zibanejad (Trocheck, Miller), 43. Raddysh (Gavrikov, Brisson), rozh. náj. Trocheck – 3. Mantha (Karlsson, Rust), 22. Shea (Clifton, Lizotte). Brankári: Šesťorkin - Skinner, strely na bránku: 25:33.
Philadelphia Flyers – Boston Bruins 3:1(0:0, 0:0, 3:1)
Góly: 44. Konecny (Dvorak, Drysdale), 52. Drysdale (Konecny, Dvorak), 60. Couturier (Cates) – 54. McAvoy (H. Lindholm, Zacha). Brankári: Vladař - Swayman, strely na bránku: 17:27.
San Jose Sharks – Edmonton Oilers 5:4 (3:1, 0:1, 2:2)
Góly: 9. Celebrini (Smith), 12. Misa (Toffoli), 18. Goodrow (Ostapchuk, Klingberg), 46. Wennberg (Kurashev, Ferraro), 50. Muchamadullin (Eklund, Misa) – 15. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 36. Bouchard (McDavid, Ekholm), 43. Frederic (Savoie), 48. Walman (McDavid, Bouchard). Brankári: Askarov - Ingram, strely na bránku: 33:24.
St. Louis Blues – New Jersey Devils 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly: 59. Bučnevič (Suter) – 26. Meier (Pesce, L. Hughes), 40. Hamilton (J. Hughes, Markström), 60. Hischier (Bratt, Brown). Brankári: Binnington - Markström, strely na bránku: 26:33.
Colorado Avalanche – Chicago Blackhawks 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Góly: 40. Makar (MacKinnon, Nečas), 48. Brindley (Malinski, Toews), 59. Makar (MacKinnon, Nečas) – 7. Bedard (Bertuzzi, Teräväinen). Brankári: Blackwood - Knight, strely na bránku: 35:15.
Columbus Blue Jackets – New York Islanders 3:4 pp (1:0, 2:3, 0:0 - 0:1)
Góly: 3. Lundeström (Fabbro, Wood), 24. Marchment (Coyle, Werenski), 39. Fantilli (Werenski) – 32. Lee (Mayfield, Pageau), 32. Pageau, 38. Mayfield (Barzal), 62. Holmström (DeAngelo, Barzal). Brankári: Greaves - Sorokin, strely na bránku: 30:26.
Carolina Hurricanes – Detroit Red Wings 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Góly: 15. Hall, 20. Aho (Gostisbehere, Jarvis), 23. Robinson (Carrier, Walker), 43. Gostisbehere (Blake, Hall), 46. Blake (Hall, Gostisbehere) – 39. Edvinsson (DeBrincat, Larkin), 40. Kane (Seider, Compher). Brankári: Andersen - Talbot, strely na bránku: 36:29.
Los Angeles Kings – Calgary Flames 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 36. Laferriere (Byfield, Moore), 60. Kempe (Panarin). Brankári: Forsberg - Wolf, strely na bránku: 37:29.
Montreal Canadiens – Washington Capitals 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Góly: 1. Caufield, 15. Caufield (Suzuki, Struble), 33. Matheson (Bolduc, Newhook), 37. Dach (Suzuki), 57. Suzuki, 59. Evans - 14. Ovečkin (Beauvillier, Chisholm), 53. Ovečkin (Strome, Beauvillier). Brankári: Dobeš - Lindgren, strely na bránku: 25:29.
Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
Góly: 37. James (Bjorkstrand, Hedman), 46. Hedman (Raddysh) – 6. Dahlin (Power), 7. Norris (Doan, Metsa), 9. Norris (Byram, Benson), 16. Thompson (Krebs, Dahlin), 22. Metsa, 44. Tuch (Dahlin, Quinn). Brankári: Vasilevskij (22. Johansson) - Luukkonen, strely na bránku: 38:35.
Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 2:5 (1:1, 1:4, 0:0)
Góly: 3. Rielly (Matthews, McCabe), 34. Nylander (Laughton, Maccelli) – 11. Chabot (Tkachuk, Cozens), 24. Cozens (Chabot, Zetterlund), 34. Batherson, 36. Batherson, 37. Cozens (Stützle, Sanderson). Brankári: Woll (37. Stolarz) - Ullmark, strely na bránku: 23:40.
Dallas Stars – Nashville Predators 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 37. Johnston (Benn, Robertson), 46. Bastian (Harley), 62. J. Robertson (Heiskanen, Johnston) – 15. Bunting (Wood, Evangelista), 16. Stamkos (Evangelista). Brankári: Oettinger - Saros, strely na bránku: 25:27.
Seattle Kraken – Vancouver Canucks 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 8. Dunn (Stephenson), 11. Stephenson (Larsson, Schwartz), 34. Eberle, 52. Beniers (Eberle, Stephenson), 57. Eberle (McCann, Oleksiak) – 29. Öhgren (Garland, Joseph). Brankári: Daccord - Lankinen, strely na bránku: 25:28.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 14:23 0 0 0 -1 3 0
Šimon Nemec (New Jersey) 17:56 0 0 0 0 2 0
Erik Černák (Tampa Bay) 14:39 0 0 0 -1 0 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 17:23 0 0 0 +1 4 0
Martin Pospíšil (Calgary) 09:21 0 0 0 0 0 0
Pavol Regenda (San Jose) 10:48 0 0 0 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 21:28 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Juraj Slafkovský (Montreal) 14:23 0 0 0 -1 3 0
Šimon Nemec (New Jersey) 17:56 0 0 0 0 2 0
Erik Černák (Tampa Bay) 14:39 0 0 0 -1 0 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 17:23 0 0 0 +1 4 0
Martin Pospíšil (Calgary) 09:21 0 0 0 0 0 0
Pavol Regenda (San Jose) 10:48 0 0 0 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 21:28 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/