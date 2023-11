NHL-Slováci: Pospíšil si žije svoj sen, Slafkovský sa pozerá dopredu

New York 5. novembra (TASR) - Z piatich slovenských hokejistov v bohatom programe zámorskej NHL sa v noci na nedeľu zapísali do streleckej listiny dvaja. V prvom zápase v profilige skóroval Martin Pospíšil z Calgary a premiérovo sa v tejto sezóne presadil Juraj Slafkovský, ktorý nastúpil v prvom útoku Montrealu. Z víťazstiev sa tešili aj obrancovia Erik Černák (Tampa Bay) a Martin Fehérváry (Washington), neúspešný návrat do zostavy absolvoval Tomáš Tatar, jeho Colorado utrpelo debakel 0:7 vo Vegas.



Pospíšila povolalo vedenie Flames z farmárskeho tímu Calgary Wranglers (AHL) v stredu a tréner Ryan Huska ho pri debute v NHL na ľade Seattlu postavil na krídlo tretieho útoku s centrom a kapitánom tímu Mikaelom Backlundom a Blakeom Colemanom. Hneď vo svojom prvom striedaní ukázal 23-ročný slovenský útočník svoj potenciál a kvalitným forčekingom poriadne znepríjemnil rozohrávku Kraken v obrannom pásme.



V 9. minúte spálil veľkú šancu Andrew Mangiapane, ktorý následne kroščekoval zozadu do hlavy ležiaceho Jarreda McCanna a putoval predčasne pod sprchy. Huska poslal na trestnú lavicu odsedieť si päťminútový trest práve Pospíšila. V dlhej presilovke skórovali domáci len raz a 14 sekúnd po jej skončení inkasovali.



Pospíšil sa po vypršaní trestu zapojil do hry, dostal sa k puku v obrannom pásme a po rýchlej kontre s Nazemom Kadrim a Dillonom Dubem vyrovnal na 1:1, keď pohotovo prekonal ležiaceho Phillipa Grubauera. Slovenský útočník strelil svoj prvý gól v NHL z prvej strely. “Je to skvelé. Pocity sú o to krajšie, že sme dosiahli aj tímový úspech,” povedal Pospíšil pre klubovú sociálnu sieť X.



Pospíšil sa stal šiestym Slovákom v tejto sezóne v NHL, celkovo 95. a 75., ktorý skóroval. “Prežívam svoj sen, je to moment, na ktorý nikdy nezabudnem. Som šťastný, že som hneď v prvom zápase dal gól,” dodal mladý Slovák, ktorý odohral 10:13 min, na bránku súpera vyslal tri strely a na konto si pripísal dva plusové body. “Chcel som priniesť energiu do tímu a verím, že to pomohlo. Snažil som sa hrať svoju hru, nevnímal som čo sa deje okolo mňa. Som rád, že sme prerušili sériu prehier a teším sa na ďalší zápas,” dodal v reakcii na to, že Flames vyhrali prvýkrát po šestich zápasoch.



Prvý, komu plánoval po zápase zavolať, bol brat Kristián, útočník Komety Brno. “Myslím, že najskôr zavolám bratovi a potom samozrejme rodičom. Brat stál pri mne aj v ťažkých časoch a takisto mám veľkú podporu aj od mojej rodiny,” dodal Pospíšil, ktorého “plamene” draftovali v roku 2018 v 4. kole.



Výkon mladého Slováka vyzdvihol na pozápasovej tlačovej konferencii aj tréner Ryan Huska: “Som rád, že hneď v prvom zápase dal gól. Odohral veľmi dobrý duel. Bol silný s pukom, vyhral veľa osobných súbojov a jeho výkon ma zaujal. Je rýchly, silný a má aj techniku čo je dôležité. Hral veľmi dobre a strelil dôležitý gól,” povedal Huska. Do zostavy Flames sa nedostal Adam Ružička, ktorý mal predtým problémy s ramenom.



Prvý gól v sezóne a piaty vo svojom 50. zápase v NHL strelil Juraj Slafkovský, ale jeho Montreal prehral v St. Louis 3:6. Deväťnásťročný útočník nastúpil v prvej formácii s kapitánom Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Slafkovský skóroval v štvrtej minúte, keď v presilovke vyrovnal na 1:1. V útočnom pásme si pekne vymenil puk s Alexom Newhookom a strelou švihom zblízka prekonal Joela Hofera. “Snažil som sa viac strieľať a som rád, že to tam konečne padlo. Tréneri pomiešali zostavu, mali sme dobrú kombináciu hráčov. Snažíme sa niečo spraviť a chceme napredovať,” povedal pre nhl.com prvý muž draftu 2022, ktorý zaznamenal druhý bod v sezóne a v jedenástich dueloch má bilanciu 1+1. V NHL skóroval prvýkrát od 1. decembra 2022, keď zastavil sériu 31 duelov bez gólu. Proti St. Louis sa presadil aj v minulej sezóne. Slafkovský bol na ľade 18 minút a 6 sekúnd, čo je najviac v sezóne, mal jeden mínusový bod a štyri strely na bránku, čo je takisto jeho najlepší výkon v aktuálnom ročníku.



Montrealské médiá a fanúšikovia z tohto kanadského hokejového mesta hru draftovej jednotky neustále rozoberajú a líšia sa v názoroch či si zaslúži toľko priestoru, alebo by mal putovať na farmu. “Sústredím sa na svoju hru a nesledujem médiá. Nemám ani facebook a iné sociálne médiá, mám len instagram a tam našťastie nepíšu ľudia zlé veci. Koncentrujem sa na každý tréning, na svoje výkony a chcem sa zlepšovať,” pokračoval Slafkovský. Štyri strely na bránku sú prísľubom do budúcna. “V každom zápase by som chcel toľko strieľať, myslím, že teraz som sa dostal k viacerým pokusom, pretože som hral so Suzim a Coleom. Je to len dobré pre moje sebavedomie.”



Slafkovský nastupoval v druhej presilovkovej formácii s Brendanom Gallagherom, Newhookom, Tannerom Pearsonom a Arberom Xhekajom. V tejto formácii skóroval Slafkovský a vyrovnal na 1:1. Bol to jeho druhý presilovkový gól v kariére. “V tomto zložení si rozumieme, je to dobre zložené. Snažíme sa využiť každú sekundu na ľade a niečo vymyslieť. Som rád, že sme strelili gól,” pokračoval Slafkovský a dodal: “Nechcem sa zaoberať minulosťou, pretože to už nedokážem zmeniť. Po zápasoch si vždy pozriem video a snažím sa poučiť z chýb, ktoré som spravil. Pozerám sa dopredu.”



Slafkovského výkon pochválil aj tréner Montrealu Martin St. Louis. “Slaf odohral dobrý zápas. Bol jedným z pozitív dnešného večera. Zdalo sa, že sa na ľade cíti dobre, teší ma, že dal gól. Je to dobrý hokejista,” povedal St. Louis pre www.journaldemontreal.com. Najbližšie sa Canadiens predstavia v noci na stredu doma proti Tampe Bay.