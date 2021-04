NHL: Söderberg sa vrátil do Colorada, Chicago získalo Dickinsona

Colorado 12. apríla (TASR) - Švédsky hokejista Carl Söderberg sa po necelých dvoch rokoch vrátil do Colorada Avalanche, ktoré ho získalo z Chicaga výmenou za útočníkov Josha Dickinsona a Rydera Rolstona.



Tridsaťpäťročný Söderberg odštartoval kariéru v NHL v Bostone, v rokoch 2015 až 2019 pôsobil Colorade, následne odišiel do Arizony a vlani v decembri podpísal ročný kontrakt s Chicagom. V tejto sezóne odohral 34 duelov a nazbieral 15 bodov (7+8). Dokopy zaznamenal v 586 zápasoch základnej časti 295 bodov (110+185), v 41 súbojoch play off pridal dva góly a desať asistencií.



Dvadsaťtriročný center Dickinson zatiaľ neodohral v NHL ani jeden duel. Túto sezónu pôsobil striedavo v tíme Colorado Eagles v AHL a Utahu Grizzlies v ECHL. O štyri roky mladší Rolston si obliekal dres University of Notre Dame v NCAA.