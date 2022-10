NHL: Soderblom skóroval pri debute, Panarin vyrovnal klubový rekord

New York 15. októbra (TASR) - Hokejisti Detroitu odohrali jubilejný 300. domáci zápas proti Montrealu. Prvýkrát však proti tomuto súperovi, v ktorého drese nastúpil aj Slovák Juraj Slafkovský, otvárali sezónu. Duel im vyšiel, Canadiens zdolali 3:0.



Pre trénera domácich Dereka Lalondeho bola výhra prvá v pozícii hlavného trénera tímu NHL. Do Detroitu prišiel toto leto z Tampy, kde pôsobil ako asistent Jona Coopera. "Viac, ako strelené góly ma teší, že sme neinkasovali. Miestami to vyzeralo, že to neudržíme, najmä v druhej tretine," uviedol kormidelník pre oficiálnu stránku profiligy.



Hráčsky debut v NHL si odbil aj jeden z jeho hráčov Elmer Söderblom. A vyšiel mu, keď poslal svoj tím do vedenia v 43. minúte po dorážke strely Michaela Rasmussena. Zaujímavosť je, že mladý Švéd je vzrastovo najvyšší hráč v histórii klubu (203 cm).



Red Wings podržal aj brankár Ville Husso, ktorý sa predstavil prvýkrát v drese tohto tímu a pripísal si 29 úspešných zákrokov. "Neuveriteľný pocit. Husso postavil vzadu stenu, bola to zábava. Derek je skvelý tréner," neskrýval po zápase nadšenie Söderblom. Zvyšné dva góly padli po odvolaní brankára Jakea Allena. Ten dosiahol úspešnosť zákrokov 97,4 percenta, najvyššiu od marca 2017. "Mali veľa energie, otvárali doma sezónu a v prvej tretine ovládli útočné pásmo. Trochu sme sa trápili, ale musíte vedieť zvládnuť aj horšie úseky hry," povedal Allen. Na konci prostrednej tretiny zastavil tutovku Andrewa Coppa čepelou hokejky. "To som mal len šťastie. Trafil mi hokejku, verte mi, takýto zákrok v talári nemám," priznal Allen.



Tri duely majú v tomto ročníku za sebou hráči New Yorku Rangers, v ktorých bránke dostal prvýkrát šancu Jaroslav Halák. "Jazdci" prehrali na ľade Winnipegu 1:4 a zaznamenali prvú prehru v sezóne, v ich drese sa však naďalej darí útočníkovi Artemijovi Panarinovi. Asistoval pri jedinom góle Drydena Hunta a v tomto ročníku tak získal už šiesty bod (1+5), pričom bodoval vo všetkých troch dueloch. Vyrovnal tým klubový rekord. Predtým takýto zápis dosiahli Mark Messier a Brian Leetch v sezóne 1992/1993.



Prvú výhru v sezóne zaznamenala Tampa Bay, na ľade Columbusu vyhrala 5:2. V drese hostí sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák a pripísal si prvú strelu na bránku i premiérovú plusku v tejto sezóne. Na ľade strávil 20:15 minúty.