NHL: Spezza podpísal ročný kontrakt s Torontom

Toronto 16. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Jason Spezza podpísal ročný kontrakt s klubom NHL Toronto Maple Leafs. Nová zmluva mu vynesie 750-tisíc amerických dolárov. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 38-ročného Spezzu pôjde o tretiu sezónu v Toronte. V základnej časti ročníka 2020/2021 odohral 54 zápasov, v ktorých získal 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií. V play off pridal ďalších 5 bodov (3+2) v 7 zápasoch.



V roku 2001 ho draftoval klub Ottawa Senators, v ktorom pôsobil až do sezóny 2014/2015. Pred ňou zamieril do Dallasu, za ktorý odohral 5 ročníkov. Od roku 2019 je hráč Toronta.



V základnej časti NHL doteraz odohral 1177 zápasov, v ktorých získal 970 bodov za 351 gólov a 619 asistencií. V play off pridal v 92 stretnutiach 75 bodov (28 + 47).