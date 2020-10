NHL: Spezza sa dohodol na novej zmluve s Torontom Maple Leafs

Toronto 6. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Jason Spezza strávi aj budúcu sezónu NHL v Toronte. S vedením Maple Leafs sa dohodol na novej ročnej zmluve v hodnote 700-tisíc dolárov.



Tridsaťsedemročný útočník mal kontrakt do 9. októbra, potom by sa stal neobmedzeným voľným hráčom. "Je to pre mňa veľká česť, že môžem pokračovať tomto klube. Cítim, že tu mám nedokončenú prácu, mali sme veľké očakávania, ale po reštarte sa nám nedarilo," uviedol Spezza na webe profiligy.



V uplynulej sezóne nastúpil za Toronto v základnej časti na 58 zápasov a mal 25 bodov (9+16). V play off odohral päť duelov, ale nebodoval.